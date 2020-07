Der Handelsimmobilien Report Nr. 324

Editorial von Ruth Vierbuchen: Der Blick auf die Liste mit den geplanten Schließungen von Karstadt- und Kaufhof-Standorten lässt selbst Branchenexperten ratlos zurück: So werden an einigen Doppelstandorten in Großstädten die Premium-Häuser geschlossen, in anderen namhaften Einkaufsstädten werden beide Filialen geschlossen wie in Dortmund und Essen und in anderen bleiben alle Häuser offen. (Seite 1)