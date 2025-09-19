Der Handelsimmobilien Report Nr 452
- Hahn German Retail Property Day – Der Markt ist in einem neuen Zyklus: In herausfordernden Zeiten haben sich die Experten zum jährlichen Meeting der Hahn Gruppe in Schloss Bensberg zusammengefunden, um sich über fundierte Markteinschätzungen zu informieren und mit der Branche über Erfahrungen und Strategien auszutauschen. (Seite 2)
- Ifo Konjunkturprognose – Die Finanzpolitik könnte die deutsche Wirtschaft aus der Krise hieven: Mit der plakativen Überschrift „Finanzpolitik könnte deutsche Wirtschaft aus der Krise hieven“ hat das Ifo Institut aus München seine Konjunkturprognose für den Herbst 2025 überschrieben. Nach einer Stagnation in der ersten Jahreshälfte 2025 erwarten die Konjunkturforscher für das Gesamtjahr beim Bruttoinlandsprodukt ein preisbereinigtes Plus von 0,2% und für 2026 sowie 2027 einen entsprechend deutlichen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,3% bzw. 1,6%. (Seite 6)
- Textileinzelhandel im Umbruch – Konzentration auf wenige große Player: Gemessen am etablierten Lebensmittelhandel, der mit einem Anteil von 63% am stationären Einzelhandelsumsatz den Markt dominiert, wirkt die Bedeutung des Textileinzelhandels mit einem Anteil von 6,5% bescheiden. Doch ohne den Mode-Handel würde es für die Innenstädte sehr schwierig, wie es in der Studie „Stationärer Einzelhandel Deutschland 2025″ vom EHI heißt. (Seite 10)
- Enquete-Kommission zu Corona – Ladenschließungen waren kein probates Mittel zur Pandemiebekämpfung: Mit Blick auf die erste Sitzung der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen, fordert der Handelsverband Deutschland (HDE) „eine umfassende und ehrliche Aufarbeitung der Zeit der Pandemie sowie der staatlichen Maßnahmen“. Denn die Folgen für den Nonfood-Handel im Allgemeinen und den klassischen innerstädtischen Handel sowie die Innenstädte selbst im Besonderen sind unübersehbar. (Seite 13)
- Einzelhandel in Europa – Das Wachstum verlangsamt sich: Die weltweiten geopolitischen Veränderungen spiegeln sich auch in der europäischen Verbraucherstimmung wider: Sie verschlechterte sich 2025 – von einem unterdurchschnittlichen Niveau 2024 aus – weiter und spiegelt die wachsenden Zukunftssorgen wider. In diesem Kontext ist die Kaufkraft der Europäer 2024 deutlich langsamer gestiegen als in den beiden Vorjahren, so dass auch der Einzelhandelsumsatz langsamer zulegte. Und auch der Anteil der Einzelhandelsausgaben am privaten Konsum sank. Besonders niedrig ist der Anteil in Deutschland. (Seite 15)
- Lebensmitteleinzelhandel – Discounter holen sich die Spitze zurück: Die konjunkturelle Entwicklung lässt sich hierzulande auch an der Präferenz der Deutschen für die Vertriebsformen des Lebensmittelhandels ablesen. Vor den Krisen waren die gut sortierten Supermärkte auch die Benchmark für die Discounter. Mit der Inflation kamen auch die Discounter wieder mehr in die Erfolgsspur zurück. Das zeigt der Blick auf die Zahlen im Zahlenkompendium „EHI Handelsdaten aktuell 2025“. (Seite 17)
- Umfrageergebnisse – Gefragt ist derzeit vor allem Sicherheit: „Die Immobilieninvestoren bewegen sich vorsichtig, aber zielgerichtet zurück in den Markt.“ Zu diesem Ergebnis kommt der Hahn Retail Real Estate Report 2025/2026 nach Befragung von 32 Entscheidern aus den Bereichen institutionelle Immobilieninvestoren und Finanzinstitute. Ergänzt wird diese positive Entwicklung durch die Pläne der 71 gleichfalls im Sommer befragten Verantwortlichen aus dem Expansionsbereich des Einzelhandels. Die Mehrheit erwartet, dass das Filialnetz ausgebaut wird. (Seite 18)
- Tafeln in Deutschland – Rewe mit neuer Spendenaktion: Immer mehr Menschen in Deutschland wissen nicht, wie sie ihren nächsten Einkauf bezahlen sollen. Für immer mehr Menschen sind die Tafeln deshalb die letzte Hoffnung geworden. Weil es aber auch hier eng wird, haben Rewe und Nahkauf erneut vom 8. bis 20. September die bundesweite Aktion „Gemeinsam Teller füllen“ gestartet. (Seite 20)