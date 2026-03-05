Der Handelsimmobilien Report Nr 463
- Handel zwischen Krise und Aufbruchstimmung – Auf die Kundenzentrierung kommt es an: Der innerstädtische Einzelhandel bewegt sich nicht nur im Spannungsfeld zwischen „Online“ und „Offline“, sondern auch zwischen preisorientierten Kunden und (jungen) Leuten, die nach Unterhaltung, Mehrwert und Erlebnis suchen. Dabei definiert der Kunde, was für ihn Erlebnis ist. Der Einzelhandel muss es nur herausfinden. (Seite 2)
- GPEP GmbH – Deutlicher Wachstumsschub 2025: Allenthalben beklagen Experten die abwartende Haltung in weiten Teilen der Immobilienwirtschaft. In diesem Umfeld gibt es aber auch Unternehmen wie den Investment- und Asset-Manager GPEP GmbH, der mit einem Transaktionsvolumen von 150 Mio. Euro 2025 sein Wachstum vorangetrieben hat. Mit einer Verlangsamung des Tempos 2026 rechnet das Unternehmen nicht. (Seite 8)
- Hahn Gruppe: Gute Bilanz für 2025 – Zuversichtlicher Blick auf 2026: Die Hahn Gruppe aus Bergisch Gladbach hat das Jahr 2025 genutzt, um ihre Marktposition auszubauen und mit dem Partner Sonae Sierra erstmals den Schritt ins südeuropäische Ausland zu tun. Ein eingeworbenes Eigenkapital von Institutionellen und Privatanlegern in Höhe von 350 Mio. Euro bildete dafür eine gute Grundlage. Dies war zudem der höchste Wert der vergangenen fünf Jahre. (Seite 9)
- Hamborner REIT AG – Neupositionierung als Retail REIT: Die Hamborner REIT AG plant eine grundlegende Neuausrichtung und will sich wieder vermehrt auf den Bereich Handelsimmobilien respektive die Asset-Klasse Nahversorgung, in der sie bereits über viel Expertise und ein hochwertiges Portfolio verfügt, sowie auf Baumärkte, fokussieren. Ziel ist es, sich als Retail REIT am Markt zu positionieren. (Seite 10)
- Lebensmittelhandel – Warum Größe in dieser Branche zählt: Über 50% des deutschen Einzelhandelsumsatzes wird vom Lebensmitteleinzelhandel erzielt. Und dieser ist von wahren Champions geprägt – globalen Champions. Wenngleich die beiden US-amerikanischen Giganten Walmart und Costco mit ihren Superstores und Shopping-clubs an der Spitze der weltgrößten Lebensmittelhändler stehen, so hat Lidl & Schwarz als die Nummer drei die Verfolgung aufgenommen. (Jahn, Seite 12)
- RICS Global Construction Monitor – Erholung bei der Bautätigkeit: Während die Stimmung in der deutschen Immobilienwirtschaft – gemessen im RICS Commercial Property Sentiment Index (CPSI) – zum Jahresende 2025 eher gedrückt war, zeigt der entsprechende Baustimmungsindex gerade in Deutschland ein positives Bild. Hinter Spanien trägt das Land dazu bei, dass sich die Bautätigkeit in Europa stabilisiert. (Seite 14)
- Logistikimmobilien – Historischer Tiefstand beim Neubau trifft auf gut gefüllte Projektpipeline: Beim Rückblick auf das Jahr 2024 herrschte im Logistikimmobilienmarkt in puncto Neubau noch Optimismus. Von Flaute war noch keine Spur und beim Blick auf 2025 wurden in einem schwachen Umfeld durchaus Chancen gesehen. Die neuesten Zahlen für das vergangene Jahr ergaben nun einen massiven Einbruch und einen historischen Tiefstand bei den Neubauprojekten. (Seite 16)
- Verbraucherverhalten – Vor allem die Millennials gestalten den modernen Einzelhandel aktiv mit: Wie die Konsumenten einkaufen und was sie vom Einzelhandel erwarten, hängt vom Alter genauso ab wie vom Wohnort und von der Warenkategorie. In den Metropolen bevorzugen die Menschen andere Formate als im Bundesschnitt, wie die Studie von JLL über das Konsumverhalten zeigt. (Seite 18)