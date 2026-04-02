Der Handelsimmobilien Report Nr 465
- Center-Management im Fokus – Das Vermietungsgeschäft stabilisiert sich: Seit sich der Online-Handel in den 2010er-Jahren als feste Größe in der deutschen Einzelhandelslandschaft etabliert hat, durchläuft auch die Shopping-Center-Industrie parallel zum stationären Nonfood-Einzelhandel einen kontinuierlichen Veränderungsprozess. Insolvenzen und Filialschließungen im Modehandel, die hier genauso wie in den Innenstädten als Magneten fungieren, stellen auch das Center-Management vor Herausforderungen. Einen Überblick über die strategischen Maßnahmen und die jüngsten Entwicklungen präsentiert die Studie „Centermanagement im Fokus 2026“. Das Wettbewerbsumfeld ist schwierig. (Seite 2)
- Vermietungsmarkt – Zeichen für 2026 stehen nicht schlecht: Nach einem erfolgreichen Vermietungsjahr 2025 mit einem Vermietungsvolumen, das die Immobilienberater in der Bandbreite von 470 000 qm und 519 500 qm sehen, stehen offenbar die Zeichen auch für das Jahr 2026 recht günstig. Hohe und stabile Passantenfrequenzen in Deutschlands A-Städten könnten noch weitere Handelsmarken aus den USA und dem asiatischen Raum auf den deutschen Einzelhandelsmarkt ziehen. (Seite 7)
- Innenstadtentwicklung – Handelsverband befürchtet weitere Geschäftsschließungen: Der Online-Handel, die Corona-Pandemie und das veränderte Kaufverhalten insbesondere der jüngeren Generationen haben in der Einzelhandelslandschaft und damit auch in den Innenstädten bereits sehr viel verändert. Die schwache Konsumkonjunktur im Rahmen des aktuell schwierigen konjunkturellen Umfelds in Deutschland lässt den Handelsverband Deutschland (HDE) befürchten, dass auch 2026 wieder tausende Geschäfts schließen müssen. (Seite 9)
- Genossenschaft Migros Zürich verkauft Tegut – Rückzug aus dem deutschen Markt: Am Ende ist es der Genossenschaft Migros Zürich, Teil des namhaften Schweizer Migros-Genossenschafts-Bunds nicht gereicht, die 2013 übernommene deutsche Tochter Tegut in eine sichere Zukunft zu führen. Im Rahmen ihrer neuen verstärkten Ausrichtung auf den Schweizer Heimatmarkt haben die Eidgenossen mit der deutschen Edeka vertraglich die Übernahme eines wesentlichen Teils der Tegut-Gruppe vereinbart. (Seite 11)
- Über das „E“ der ESG-Kriterien hinaus – Soziale Maßnahmen müssen nach der Fertigstellung stetig ergänzt werden: Die nachhaltige Immobilienentwicklung ist der Schlüssel für die Transformation der gebauten Umwelt im Sinne von Klima- und Gesellschaftsschutz, aber auch für wirtschaftliche Stabilität. (Winter, Seite 13)
- MLP Group – Das bislang beste Vermietungsergebnis: Der Eigentümer, Manager und Entwickler von hochwertigen Gewerbe-, Industrie- und Logistik-Parks auf Brachflächen, die MLP Group, sieht sich im aktuellen Marktumfeld gut aufgestellt. In Zeiten der Multi-Krisen zählen Logistikimmobilien zur kritischen Infrastruktur für widerstandsfähige Lieferketten. Das stabilisiert europaweit die Nachfrage nach Logistik- und Gewerbeflächen. (Seite 15)
- Media Markt kooperiert mit Decathlon – Sport und Technik sind eine logische Verbindung: Im Wettbewerb mit der Online-Konkurrenz geht der stationäre Einzelhandel immer wieder neue Wege – auch zusammen mit anderen Einzelhandels-Ketten, deren Sortiment erst auf den zweiten Blick kompatibel ist. (Seite 16)
- Stores of the Year 2026 – Von der Architektur bis zur ausgefallenen Markeninszenierung: Auch in diesem Jahr hat der Handelsverband Deutschland (HDE) im Rahmen des Handelsimmobilien Kongresses in Berlin an Händlerinnen und Händler in fünf Kategorien Auszeichnungen für das „beste Ladenkonzept“ verliehen. Was zählt, ist die herausragende und innovative Ladengestaltung. Denn die wird für die Aufenthaltsqualität und den Wettbewerb mit dem Online-Handel immer wichtiger. (Seite 18)