- Der Handelsimmobilien Report Nr 471
- Online Monitor 2026 – Auch im Online-Handel wachsen die Bäume nicht in den Himmel: Der Online-Handel gilt im Einzelhandelsmarkt derzeit als Wachstumstreiber. In keinem Bereich spielt der Verkauf via Internet heute eine untergeordnete Rolle. Im Einzelhandel mit stationärer DNA gilt der Online-Verkauf allerdings nicht überall als Erfolgsrezept. Auch bei Amazon fallen die Wachstumsraten inzwischen moderater aus. Viel Potenzial gibt es noch bei der älteren Generation. (Seite 2)
- Immobilienfinanzierung – Iran-Konflikt bei den Kosten spürbar: Seit der Zinswende im Sommer 2022, die den Endlos-Aufschwung an einigen Immobilienmärkten abrupt beendet hatte, gibt es immer wieder neue geopolitische Spannungen, die für massive Verwerfungen sorgen. Nach der jüngsten Umfrage zum Berlin Hyp Trendbarometer ist es der Iran-Konflikt mit der Sperrung der Straße von Hormus, der sich auch negativ auf die Finanzierungsbedingungen und die Investmententscheidungen auswirkt. Nachdem auch die Inflationsrate mit 3,2% im Mai in die Euro-Zone zurückgekehrt ist, musste die Europäische Zentralbank den Leitzins wieder anheben. (Seite 6)
- Bundeskartellamt zu Tegut-Verkauf – Tante Enso darf 36 Märkte übernehmen: Das Bundeskartellamt hat den Erwerb von 36 Filialstandorten der tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG mit Sitz in Fulda durch die Tante Enso Süd-West GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen freigegeben. (Seite 9)
- Einzelhandelsimmobilienmarkt Niederlande – Die Kluft zwischen den Lagen wächst: Auch Highstreet-Immobilien sind vom Strukturwandel im Handel nicht sicher. Eine gewisse Ausnahme bilden die Top-Lagen in den Top-Städten. Hier ist die Nachfrage aus verschiedenen Gründen stabil. Welche Gründe führen zu einer stabilen Frequenz und einer hohen Nachfrage der Einzelhändler? (van den Woestijne, Seite 10)
- E-Commerce in Europa – Wie sich Handel und Logistik verändern: E-Commerce wächst in ganz Europa stetig weiter. Zwar sind die Wachstumsraten nach den kräftigen Ausschlägen in den Corona-Jahren wieder auf den normalen Pfad zurückgekehrt, doch liegen die Online-Ausgaben inzwischen nur noch um einen Prozent unter dem Höchststand im Corona-Jahr 2021, wie der Immobilienberater CBRE in seiner jüngsten Studie „Das nächste Kapitel: Einzelhandel und Logistik in Europas E-Commerce Zukunft“, feststellt. Der Trend beeinflusst auch die Anforderungen an Handelsimmobilien und die Nachfrage nach Logistikflächen. (Seite 13)
- Multi-Level-Logistik – Noch sind die Meinungen geteilt: Grundstücke sind in Deutschland knapp und teuer und die Konkurrenz um Bauland ist groß. Vor diesem Hintergrund will die Initiative Logistikimmobilien (Logix) in einer zweiteiligen Studie die Potenziale von Multi-Level-Logistik- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Europa untersuchen, die Hemmnisse ermitteln und die Wege aufzeigen, wie diese beseitigt werden können. (Seite 15)
- Streit um Sonntagsöffnungen im ZFO – Nichtzulassungsbeschwerde gescheitert: Im Streit um die Sonderregelungen für das Zweibrücken Fashion Outlet (ZFO), wonach das Center neben den vier anlassbezogenen verkaufsoffenen Sonntagen auch noch an zwölf weiteren offenen Sonntagen in den Ferienzeiten verkaufen durfte, hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun die Nichtzulassungsbeschwerde abgewiesen. Deshalb fordert der Handelsverband Textil, Schuhe, Lederwaren (BTE) die sofortige Abschaffung der Sonderregelung für das ZFO. (Seite 16)
- Frequenzmessungen in Einkaufs- und Fachmarktzentren – Rückkehr zu den Vor-Corona-Zahlen: Die Sorge während der Pandemie war groß, dass viele Konsumenten durch die Zwangsschließungen in die Online-Shops getrieben und viele womöglich nicht mehr in die deutschen Einkaufsstraßen zurückkehren würden. Die Frequenzmessungen haben inzwischen gezeigt, dass die Rückkehr in die realen Geschäfte für viele außer Frage steht. Wie sich die Frequenz in den 500 deutschen Shopping-Centern und Fachmarktzentren entwickelt hat, untersuchte die Gesellschaft für Markt und Absatzforschung GMA in ihrem Report „Auf dem Weg zur gläsernen Handelsimmobilie – Der Location Performance Indicator (LPI)“. (Seite 17)