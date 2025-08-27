Von: Redaktion 27. August 2025

Der Immobilienbrief Hamburg und der Norden Nr. 139

  • Angebotsmiete und realen Mietabschluss kombinieren: Angebotsmieten sind kein Spiegel des Mietwohnungsmarktes und zeichnen kein realistisches Bild der tatsächlichen Situation. Der IVD Nord plädiert für mehr Transparenz. (Seite 2)
  • Hinter München, vor allen anderen! Luxusimmobilien in der Hansestadt sind nach wie vor gefragt. (Seite 3)
  • Wohnen am Nationalpark: Das Leben in Naturparadiesen hat seinen Preis. Im Norden kommt man dabei meist viel günstiger weg als im Süden Deutschlands. (Seite 5)
  • Die CO 2 -Falle für Immobilienbesitzer: Eine aktuelle Analyse zeigt, dass Eigentümern in Hamburg Zusatzkosten von mehreren zehntausend Euro jährlich drohen. (Seite 7)
  • Praxisnahe Rezepte für bezahlbaren Wohnungsbau: Die gif Gesellschaft für  Immobilienwirtschaftliche Forschung  e.V. initiiert ein neues Forschungsprojekt. (Seite 8)
  • Logistiker planen ohne Reserveflächen: Auf dem Bremer Logistikmarkt ist der Leerstand in den vergangenen sechs Monaten kontinuierlich gesunken. (Seite 9)
  • Architekturklassiker mit zeitgemäßem Innenleben: Mitten in der Hamburger City Nord entsteht ein Projekt, das Architekturgeschichte und Zukunftsvision miteinander verbindet: Die schlüsselfertige Revitalisierung des denkmalgeschützten Arne Jacobsen Hauses. (Seite 11)

Themen:

