Der Immobilienbrief Hamburg und der Norden Nr 139
- Angebotsmiete und realen Mietabschluss kombinieren: Angebotsmieten sind kein Spiegel des Mietwohnungsmarktes und zeichnen kein realistisches Bild der tatsächlichen Situation. Der IVD Nord plädiert für mehr Transparenz. (Seite 2)
- Hinter München, vor allen anderen! Luxusimmobilien in der Hansestadt sind nach wie vor gefragt. (Seite 3)
- Wohnen am Nationalpark: Das Leben in Naturparadiesen hat seinen Preis. Im Norden kommt man dabei meist viel günstiger weg als im Süden Deutschlands. (Seite 5)
- Die CO 2 -Falle für Immobilienbesitzer: Eine aktuelle Analyse zeigt, dass Eigentümern in Hamburg Zusatzkosten von mehreren zehntausend Euro jährlich drohen. (Seite 7)
- Praxisnahe Rezepte für bezahlbaren Wohnungsbau: Die gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. initiiert ein neues Forschungsprojekt. (Seite 8)
- Logistiker planen ohne Reserveflächen: Auf dem Bremer Logistikmarkt ist der Leerstand in den vergangenen sechs Monaten kontinuierlich gesunken. (Seite 9)
- Architekturklassiker mit zeitgemäßem Innenleben: Mitten in der Hamburger City Nord entsteht ein Projekt, das Architekturgeschichte und Zukunftsvision miteinander verbindet: Die schlüsselfertige Revitalisierung des denkmalgeschützten Arne Jacobsen Hauses. (Seite 11)