Colliers International: Kawasaki Robotics mietet rund 790 Quadratmeter im Take-Off im Düsseldorfer Norden Düsseldorf, 6. November 2019 – Die zum Kawasaki Konzern gehörende Medicaroid Europe Group hat einen langfristigen Mietvertrag mit rund 790 Quadratmeter Bürofläche im Take-Off in der Wanheimer Straße 90-92 im Düsseldorfer Norden abgeschlossen. Die Medicaroid Corporation wurde 2013 in Japan als Joint Venture zwischen Kawasaki Heavy Industries und Sysmex gegründet und verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Bereichen Medizin und Robotik. Seit 2013 führt das Unternehmen F&E-Aktivitäten durch, die es ermöglichen, dass Medizinroboter, die als die Zukunft des medizinischen Sektors gelten, zusammen mit Ärzten und Pflegepersonal chirurgische Eingriffe durchführen können. Colliers International hatte sowohl Kawasaki Robotics GmbH bei der Anmietung der Europazentrale in Neuss als auch die Medicaroid Europe Group exklusiv bei der Anmietung des Düsseldorfer Standortes beraten. Eigentümer des Take-Off in der Wanheimer Straße ist die Brune Immobilien Gruppe