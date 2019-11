Der Immobilienbrief Nr. 461

In einer Woche der Jubiläen (90 Jahre Weltwirtschaftskrise, 20 Jahre Internet-Blase, 30 Jahre Mauerfall) befasst sich Werner Rohmert mit der Ära „wenn es so weitergeht“. Mit „Christine L.“ am EZB-Ruder wird alles gut. Diesmal ist es anders! Nach 30 Jahren Mauerfall ist Treuhand-Bashing angesagt. Damals 9-jährige Politiker wissen, was damals los war. Rohmert war aber dabei und relativiert. Zum Beweis, dass zur TA vieles vorhersehbar war, hat Rohmert seine Stellungnahme zur Treuhandanstalt aus dem Jahr 1990 in der PLATOW Konjunkturprognose im Scan beigelegt. (S. 1)