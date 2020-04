Der Immobilienbrief Nr. 472 mit Köln

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert unvermeidlich mit Corona und nimmt sogar die Politik in Schutz. Deutschland ist medizinisch 10-mal besser auf Krisen vorbereitet als Durchschnittseuropa. Rechnen Sie mit. Und was wäre wohl, wenn Donald Trump Kreuzfahrt-Kapitän geworden wäre. Was wären seine Durchsagen? (S. 1)

Corona und Politik nehmen kurzatmigen Vermietern die Luft: Für die Generation derjenigen, für die Immobilien, die keine 5% Kapitaldienst erwirtschaften, sowieso keine Anlageimmobilien sind, lebte die Niedrigzinsgeneration im dazu noch längsten Zyklus der Nachkriegsgeschichte im Paradies. ( Rohmert , S. 3)

Flaschenpost von gestern – Hotelinvestments im 1Q noch auf Höchstniveau: Bei Hotels mehr noch als in den anderen Assetklassen, dürften die Quartalswerte Flaschenpost aus einer anderen Ära sein. (Rohmert, S. 5)

Bausituation bei Projektentwicklungen stabil: Während „Der Immobilienbrief" vorrangig Risiken bei Projektentwicklungen im Marktbereich und in der Finanzierung sieht, sind aktuell die Projektentwickler mit ihrer Situation noch zufrieden. (S. 9)

Kapitalumschichtung zugunsten der Logistikimmobilie erwartet: Die Corona-Krise könnte einige Entwicklungen beschleunigen oder ihnen zum Durchbruch verhelfen. (S. 9)

Immobilieninvestments überzeugen durch geringere Volatilität: Besorgnis über die Ausbreitung und die wirtschaftlichen Auswirkungen des COVID-19-Virus führte lt. J.P. Morgan Asset Management zu einem Ausverkauf in kaum gekanntem Maße. (S. 10)

Deutsche Hypo Immobilienklima auf Corona-Intensivstation: In der 148. Befragung von rund 1 200 Immobilienexperten wird im Stimmungsindikator von BulwienGesa und Deutsche Hypo ein Rückgang auf 72 Zählerpunkte und damit ein dramatischer Erwartungseinschnitt bestätigt. (S. 11)

Rechne mit dem Schlimmsten – hoffe auf das Beste: Aktuell ist die Welt in Schockstarre. (Fahrländer, S. 12)

Zerstörung ökonomischer Grundsätze durch Politiker in der Covid-Krise: Legalisierung des Vertragsbruchs durch die Politik. (Loritz, S. 13)

Völcker Serie: „You win a few and you lose a few. That's live in a big city." (Völcker, S. 17)

Immobilien-intern: BMF-Erlass regelt energetische Gebäudesanierung pingelig! (S. 18)

: BMF-Erlass regelt energetische Gebäudesanierung pingelig! (S. 18) Büromärkte

Berlin : Büro Flop, Investment top ( Krentz , S. 18) Düsseldorf : Noch kaum Corona-Symptome im I. Quartal. ( Junghanns , S. 21) Hamburg 1. Quartal 2020: Verhaltener Auftakt, kaum Großabschlüsse. ( Richter , S. 23) München : Markt für Gewerbeimmobilien im 1. Quartal 2020 noch zufriedenstellend. ( Döbel , S. 24) Frankfurt startet schwach. ( Rohmert , S. 26)