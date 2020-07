Der Immobilienbrief Nr. 478

Der Immobilienbrief Nr 478

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert mit den neuen Maßstäben des Rechtswesens in einem bahnbrechenden Urteil. Beim „Machen“ des heutigen Halbjahres-„Der Immobilienbrief“ kam sich Rohmert vor wie „gestern“. Geht es wirklich so weiter wie bisher, wie die Durchschnittsberechner des Immobilienresearch prophezeien? Ein ganz einfacher Chart der Mietentwicklung zeigt auf, wo die Probleme wirklich liegen und wie sie sich auswirken können. Jede Logik der klassischen Volkswirtschaftslehre weist für die nächsten Jahre auf die größte Klatsche der Immobilienwirtschaft der Nachkriegszeit hin. Aber gilt die klassische Volkswirtschaft in der Verzweiflungsökonomie noch? Lassen Sie uns nachdenken. (S. 1)