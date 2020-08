Der Immobilienbrief Nr. 481 mit Berlin

Im Editorial stellt Werner Rohmert fest, dieser Sommer ist anders. Zumindest sieht das bei seinem Blick aus seiner Form des Corona-Urlaubs so aus. Selbst die Medien haben kein Sommerloch. Für Rohmert hat sich der Urlaub diesmal im Holland-Schneckenhaus geändert. Immobilienwirtschaftlich gibt es auch etwas zu berichten. Sicherlich sind die Meldungen vom Tod des Büros durch Homeoffice stark übertrieben. Aber 10% im Bestand können in konjunkturellem Neu-Nachdenk-Umfeld lästig werden. Und in der Summe der aktuellen Berichte scheint Deutschland sich in einen neuen Zyklus zu begeben. Und da steht am Anfang nach einen Höhepunkt bekanntlich der Abstieg. (S. 1)