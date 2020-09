Der Immobilienbrief Nr. 483 mit Berlin

Der Immobilienbrief Nr 483

Im Editorial beschäftigt sich Werner Rohmert mit Thanksgiving, überraschten Truthähnen und Portemonnaie-Athleten, die uns mit ihren PR-Meinungen beglücken. Parallelen zur Immobilienwirtschaft drängen sich auf. 5.000 Tage wurde die Immobilienwirtschaft ohne echte Fehlerchance gepampert. Das Sondergutachten des ZIA sieht den Staat in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das so bleibt. Außerdem ist Werner Rohmert der Meinung, dass die Welt Krisen braucht. Das Krisen-Narrativ einigt auf Dämlichkeits-Sozialisierung. Rohmert macht jetzt das Leben aber wieder Spaß. Wir machen mit Ihrer Anzeigen-Hilfe jetzt doch ein Expo-Special (05242-901250). Denn die, die Thanksgiving am schnellsten eingefangen werden, sind fett gewordene Truthähne, die meinen, sie würden gefüttert, ohne was dafür tun zu müssen. (S. 1)

ZIA-Sondergutachten sieht „Immobilienwirtschaft im Kern getroffen “: Das politische (Forderungs-)Sprachrohr der Immobilienwirtschaft, ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V., greift vor dem Hintergrund der Corona-Folgen recht tief in die Kiste der Ansprüche an die Politik. ( Rohmert , S. 3)

: Auch diese beiden offenen Immobilienfonds haben zum Stichtag 31 März 2020 kürzlich ihren Geschäftsbericht vorgelegt. ( . S. 15) Berlins Mietendeckel und seine Folgen für die Immobilienfinanzierung: Seit Ende Februar gilt in Berlin der strengste Mietendeckel in Deutschland. (Flath, S. 18)

: Der Markt für Zweitwohnsitze in Griechenland floriert. ( , S. 25) vdp Immobilien-Forum erstmals hybrid: Neben dem Besuch der Präsenzveranstaltung in Berlin war eine Teilnahme via Livestream möglich. (Wrede, S. 26)

