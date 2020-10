Der Immobilienbrief Nr. 484 mit Köln

Der Immobilienbrief Nr 484

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert mit der Hiobsbotschaft des heutigen Tages. Donald und Melania sind positiv getestet worden. Arme Frau. Gibt das Donald mit seinem Superspreader-Wahlkampf-Team die Möglichkeit, die Wahl bis zur Beendigung der Krise um 4 Jahre zu verschieben? Macht COVID-Donald den nächsten Pleite-Lehman? Trumps Steuererklärung weckt Mitleid. Hochgeschwindigkeitshandel und Computer-Gläubigkeit machen Angst. Drei Beispiele in 3 Tagen. Wenn Rohmert nicht dabei gewesen wäre, wären es Fake News. Last but not least: Mündet der reich machende „perfect storm“ der Immobilienwirtschaft für die Branchen-Warmwasserschwimmer jetzt in einen Immobilien-Hurricane? Wie löst sich der Konflikt zwischen Haltung und Denken? (Seite 1)