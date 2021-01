Der Immobilienbrief  Nr. 492 mit Köln

Der Immobilienbrief Nr 492

Im Editorial geht Werner Rohmert unvermeidlich auf das Erbe von Lord Voldemort an Joe Biden ein. Es ging ans Herz. Aber geht es auch gut? Trumpistische Informationspolitik greift auch in Deutschland um sich. Die aktuellen Wirtschafts- und Verschuldungs-Jubelmeldungen sind doch statistischer Fake, wie Rohmert vorrechnet. Corona ist einfach noch nicht in der Immobilienwirtschaft angekommen. Zum Glück ist der Mensch zu lahm, um wirklich Schaden zuzulassen. (S. 1)