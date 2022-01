Der Immobilienbrief Nr 517

Im Editorial startet Werner Rohmert wenig überraschend mit den üblichen jahreszeitlichen Wünschen. Überhaupt ist der heutige „Der Immobilienbrief“ eher für Zahlenfetischisten als zur Unterhaltung gedacht, meint Rohmert, der seine eigenen Inhalte schon vor Ihnen kennt. Von einer erregenden Silvester-Erfahrung berichtet er im Editorial. Immobilienwirtschaftlich ist aus Rohmert’s Sicht alles top. Gedealt wird wie noch nie. Gebaut wird wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Baupreise ziehen an wie seit 50 Jahren nicht. Mieter kriechen aus den Löchern. Und 2 Billionen Euro Anleihen laufen in den nächsten drei Jahren aus. Das ist eine Luftpumpe gigantischen Ausmaßes. Ob die Energiekostensteigerungen von Mietern mit begrenztem Budget genauso locker abgefangen werden können wie von Gutverdienern, die ihre Wallbox, Fußbodenheizungen und Saunen abstellen können, ist eine offene Frage. Von Politik und Notenbanken ist jedenfalls keine schnelle Inflations-Wende zu erwarten. Die EZB ist viel zu sehr in ihrem eigenen Narrativ sinkender Inflationsraten gefangen. Die letzte Nebenkostenexplosion seiner Mieter hat indirekt Rohmert getragen. Jetzt überlegt er durchaus, neue Immobilienerfahrungen doch lieber Ihnen zu überlassen. Haben Sie Lust, ein 10-Familienhaus zu kaufen? (Seite 1)