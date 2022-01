Der Immobilienbrief Nr 518

Im Editorial spannt Werner Rohmert ein weiten Bogen über Omikron im Hausgebrauch, über Imp-Idiotie, Weltpolitik in grün, Robert und Kevin unter Kuratel des Taschenrechners, über Ukraine-Überlegungen und persönlichen Erfahrungen in kalten Kriegszeiten hin zur aktuellen Immobilienwirtschaft. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. (Seite 1)