Der Immobilienbrief Nr 519

Im Editorial geht Werner Rohmert eher fassungslos kurz auf dem Mord an 2 jungen Polizisten ein. In seiner Liebe zu unserem Staat kommen manchmal Zweifel auf. Als Berater hatte er einen Plan im Kopf, wie sich eine grüne Wirtschaftsampel am effizientesten lächerlich macht. Realpolitiker sind aber noch besser als Berater. „Macht Nullzins das Perpetuum Mobile gestaltbar?“ ist seine nächste Frage, die der aktuelle bulwiengesa-Index mit den neuesten Zahlen und der längsten Zeitreihe zu beantworten versucht. Kommt Volatilität zurück? Last but not least beugt sich auch die Inflation der alten Logik, die Rohmert über eine Dekade vorträgt. Nie waren Eltern so wichtig wie heute. (Seite 1)

17 JAHRE IMMOBILIENAUFSCHWUNG: Zu unserer Lieblingslektüre gehört der jährliche der „bulwiengesa-Immobilienindex 1975 – 2021“, der traditionell Ende Januar erscheint. (Rohmert, Seite 3)