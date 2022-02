Der Immobilienbrief Nr 520

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert mit seinem iPad und was ein gefallenes iPad mit der Immobilie zu tun hat. Als weitere Frage steht zur Diskussion, wie eine Cradle to Cradle Wertstoffschredder-Kultur mit dem Ewigkeitsanspruch der Architektur korrespondiert. Quo Vadis 2022 von Heuer Dialog zeigte den Wandel der Immobilienwirtschaft hin zu einem klimapolitisch bedeutenden Wirtschaftszweig mit neuer Kultur. Geld kommt schließlich von selbst. Allerdings begründet Rohmert auch, warum Megatrends oft doch nicht megalang sind und deren Visionäre ihm oft auf den Geist gehen. Und welche Herausforderungen die Klimaziele wirklich darstellen, rechnet ein kleines Dreisatzmodell eines erfahrenen Kollegen vor. Da kommt’s auf ein Billiönchen mehr oder weniger sowieso nicht an. Aber jetzt gilt es erstmal, die Chancen der zu erwartenden Zins-Torschlusspanik zu nutzen. Mit einem erweiterten Editorial startet Rohmert die Quo vadis Berichterstattung. (Seite 1)