Der Immobilienbrief Nr 521

Im Editorial geht Werner Rohmert zunächst auf das unvermeidbare Thema der Zeitenwende seit der letzten Ausgabe ein. Die übliche Ironie ist ihm diesmal in der Tastatur steckengeblieben. Sorry. Rohmert – als Putin-Generation der anderen Seite – fehlt die Logik. Ohne Logik gibt es keine Lösung. Das macht besondere Angst. ABER: Das Leben ist zurück. Gestern abend fand die Verleihung der immobilienmanager AWARDS statt. 400 geimpfte und getestete Menschen ohne Masken und in Abendkleidung machen was her. Es geht und es hat Spaß gemacht! (Seite1)