Der Immobilienbrief Nr 526

Im Editorial berichtet Werner Rohmert, dass – und wie – er jetzt auch bei Covid mitreden kann. Als Prophet des gesunden Menschenverstandes blickt er auf die „Zeitenwende“, die die am besten kennen, die noch nie eine mitgemacht haben. Jetzt bekommen wir die Chance, neue, wertvolle, und daher teure, Erfahrungen zu sammeln. „40 Jahre-Vergleiche“ seien auch Blödsinn. Aber kann man sich nicht auch in einer Falle wohlfühlen, statt sich den Fuß abzuhacken, um herauszukommen? Bei Immobilienaktien verweisen wir auf Buffet. Das Schlachtfest der Phantasie-Aktien kann auch Immobilienphantasien betreffen. Putin zieht die Schlinge enger. Vorhersehbar. Dafür hat Rohmert für jemand anders Verständnis. (Seite 1)

STEHT DER IMMOBILIENMARKT VOR DER ZEITENWENDE? – LBBW Research prognostiziert lange Seitwärtsentwicklung, es könnte aber auch zu Rückgängen kommen. (Rohmert, Seite 3)

HOHEN INTERPRETATIONSRISIKEN DURCH REGULATORISCHE VORGABEN – ESG-Studie sieht signifikante Verzögerung im Ankaufsprozess: Die regulatorischen Vorgaben für ESG bergen immense Risiken der Fehlinterpretation, ermittelt die Sonderstudie „Risikofaktor ESG?“ vom Real Estate Brand Institute in Zusammenarbeit mit der Hochschule Biberach und Union Investment. (Rohmert, Seite 4)

JLL VICTOR PRIME OFFICE INDEX STAGNIERT IM Q1 2022 – Preise für Core-Immobilien mit weiterem Potenzial: Das Quartalsergebnis bestätigt die aktuelle Unsicherheit im Markt. Bedenken Sie aber bitte die Gefahr der Überinterpretation, wenn immer neue, erstklassige und langfristig vermietete Immobilien mit immer aktuellen Mieten und Multiplikatoren in Cash-flow-Rendite und Wertsteigerungsrendite multiplikativ verknüpft werden. . (Rohmert/ Wrede, Seite 5)

Q1-VDP-IMMOBILIENPREISINDEX: PREISAUFTRIEB HÄLT AN – Index für Wohn- und Büroimmobilien verzeichnet neuen Höchstwert: Der Aufwind am deutschen Immobilienmarkt hält an. Unmittelbare Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind bislang nicht zu erkennen. Zweit- und Drittrundeneffekte bleiben aber abzuwarten. so vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. (Wrede, Seite 7)

MICRO-LIVING IN EUROPA – Was für Investoren interessant wird: Wohnungen für Single-Haushalte haben sich nach Catella Recherche, insbesondere aufgrund der soziodemographischen Entwicklung der Einpersonenhaushalte, zu einer neuen Assetklasse entwickelt. (Rohmert, Seite 8)

LEG HALBIERT NEUBAUZIELE: Laut Immobilien Zeitung Recherche nimmt die LEG sein im vergangenen Jahr ausgerufenes Ziel, jährlich 1.000 neue Wohnungen zu bauen und damit seine bisherigen Fertigstellungszahlen zu verdoppeln, zurück. (Seite 9)

AUS UNSERER KOOPERATION MIT IMMOBILIEN INTER: Neubauförderung nur noch mit QNG-Qualitätssiegel. (Seite 9)

IMMOBILIENKLIMA SETZT TALFAHRT IM MAI FORT – Wohnen, Büro und Logistik schmieren ab. (Wrede, Seite 11)

UKRAINE-SCHOCK BEI WOHN- UND GEWERBEINVESTMENTS: Savills Market in Minutes registriert niedrigste Transaktionszahl seit August 2014: Savills deutet die geringere Transaktionsaktivität bislang als eine vorübergehende Phase des Abwartens und Nachjustierens. Für einzelne Subsegmente hätten sich die Rahmenbedingungen allerdings durchaus strukturell und längerfristig verändert. (Wrede, Seite 11)

PROJECT »METROPOLEN 20« WIRD ZUM 30. JUNI 2022 GESCHLOSSEN: Umfangreicher Einkauf trotz erschwerten Marktumfeldes. (Rohmert, Seite 13)

INNENSTÄDTE BLEIBEN IM APRIL UNTER „VOR-CORONA“ – München und Köln Spitzenreiter: COMFORT legte die aktuelle Untersuchung der Besucherzahlen in deutschen Einkaufsstädten vor. Insbesondere die Frequenzen in München und Stuttgart blieben danach deutlich unter Vor-Corona Niveau. (Wrede, Seite 14)

STANDORTDATEN IN DER IMMOBILIENANALYSE – INTERVIEW MIT DR. STEFAN FAHRLÄNDER, CEO FPRE: ( Seite 16)

ANALYSE: HAMBORNER REIT AG – Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2021 (Fanderl, Seite 19)

RICS: STIMMUNG VERBESSERT SICH FAST WELTWEIT – Außer in Deutschland. (Wrede, Seite 22)

AUS UNSERER KOOPERATION MIT IMMOBILIEN INTER: US-IMMOBILIEN:

BÜRONACHFRAGE BLEIBT ZWEITES QUARTAL IN FOLGE POSITIV. (Seite 24)

ERHOLUNG IM EINZELHANDEL SETZT SICH IM ERSTEN QUARTAL FORT. (Seite 25)

EINZELHANDELSMÄRKTE WEITERHIN SCHWACH: Die durch den Krieg in der Ukraine weiter angefachte Inflation verstärkt den Druck auf den Handel. Als Folge der sinkenden Kaufkraft und Kauflaune der Haushalte erwartet die DekaBank beim Güterkonsum eine Umverteilung zulasten nicht lebensnotwendiger Sortimente wie Möbel, Elektro und Bekleidung.(Fischer, Seite 26)

LAGERFLÄCHENMARKT SORGT MIT GROSSABSCHLÜSSEN FÜR NEUES ALLZEITHOCH: Nachträglich erteilte Baugenehmigung für Tesla-Werk pusht Berliner Region. (Wrede, Seite 27)

RICHTFEST IN DER CATELLA SEESTADT MG+ – ESG als Kernthema: Nach der Grundsteinlegung im Dezember 2021 folgte nach nur 5 Monaten Bauzeit letzten Freitag bereits das Richtfest im Rahmen eines Mönchengladbacher Bürgerfestes für das Quartier Seestadt mg+. Für Klaus Franken, CEO der Catella Project Management, war der 6. Mai nicht nur das Datum des Richtfestes, sondern auch Unabhängigkeitstag von Putins Kohle, Öl und Gas. (Wrede, Seite 28)

IMMOBILIENMARKTBERICHT RHEIN-NECKAR 2022: Transaktionsvolumen in der Region knackt zum zweiten Mal in Folge die Milliardengrenze. (Wrede, Seite 30)

MAKLERQUOTE STEIGT AN! April-Analyse von Sprengnetter: Durchschnittlich wurden im April fast so viele Wohnimmobilien über einen Makler vermarktet wie im Jahr 2020, bevor im Dezember 2020 die neue Provisionsteilung eingeführt wurde und der Markt leicht einbrach.(Götza, Seite 30 )

SERIE: DER*5*MINUTEN*HOSPITALITY*EXPERTE* – (Lebenslange) Transformation zum New Marketing: Digitale Innovation, Big Data und RE-Engineering, Elemente der sog. „Transformation“ sind derzeit allgegenwärtig. Was ist „Transformation“ für Sie persönlich und für Ihr Unternehmen? Veränderungen? Verbesserungen? Alles auf links? Oder reicht es Ihnen, die Sonnenstühle auf dem Deck der Titanic einfach mal von Backbord nach Steuerbord zu stellen. Eisberge gibt es bald eh nicht mehr. Oder doch? (Völcker, Seite 31)