Der Immobilienbrief Nr 530

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert mit dem Ende der Party und dem Anfang der nächsten. Die Immobilienwirtschaft ist resilient genug, mit allem klarzukommen – einzeln! Die Medien haben ihr Comeback beim Drehen an der Abwärtsspirale. Einen kleinen Fehler gilt es auch zu korrigieren. Und last but not least rechnet Rohmert Ihnen noch den Wohnungsmangel vor. (Seite 1)