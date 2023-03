Der Immobilienbrief Nr. 548 mit Sondereditorial vom 30.03.2023

Der Immobilienbrief Nr 548

In einem Sonder-Editorial zu Vonovia beleuchtet Werner Rohmert die Bewertung des Immobilienbestandes mit Zahlen, die Sie in den prominenten Medien wohl noch nicht gelesen haben. Während die Börse mit einem Verdampfen der Marktkapitalisierung um über 70% bzw. rund 48 Mrd. Euro in 18 Monaten wohl Zweifel an Bestandsbewertung und/oder Geschäftsmodell hat, bleibt Vonovia weitgehend bei der Bewertung des Vorjahres 2021, das noch nicht durch Krieg und Zinsexplosion beeinfusst war. Die Bewertung durch hoch renommierte, internationale Bewerter hat Werner Rohmert ebenso wie manche Zufallshäufungen bei der Kommunikation verblüfft. (Seite 1)