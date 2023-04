Der Immobilienbrief Nr 549

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert mit einer ChatGPT-Erkenntnis über sich selber. Es macht schon in vielerlei Hinsicht nachdenklich, tot zu sein und seinen eigenen Nachruf in „echt“ im Internet zu lesen. Das kennt man sonst nur aus dem fernsehen. Mit Sofort-Abschaltung der letzten AKWs wird gegen Mehrheitswillen ein Klima-Verbrechen aus ideologischer Utopie verübt. Ansonsten verweist Rohmert noch einmal auf das ökonomische Spannungsfeld von Bilanzwahrheit und Bewertungsfortführung in geändertem Umfeld hin. Rohmert hat dabei auch die These, die Börse bewerte das Unternehmen und nicht nur Bestände, auf die Zahlenwaage gelegt. Ergebnis: Quatsch! Darüber hinaus war das erste Quartal trostlos. Es bleibt spannend, nicht nur bei uns, sondern auch in Europa, meint die EZB. (Seite 1)