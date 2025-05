Der Immobilienbrief Nr 599

Im Editorial fasst Werner Rohmert das aktuelle Potpourri der positiven Botschaften insbesondere aus der Politik mit schmunzelnder Distanz zusammen. „Was soll da noch schiefgehen?“ ist seine Frage. Aber er findet auch sofort die Antworten. Auch das schaffen wir. Dabei könnte alles ganz einfach sein, wenn Politik und Branche nicht immer nur in kleinem Karo dächten und sich an große Würfe der Vergangenheit erinnerten. Ansonsten stellen wir fest: Nicht nur die Grenzen der Dämlichkeit, sondern auch der PR-Unverschämtheit verschieben sich weiter. Eine PR-Beraterin einer Agentur von einer Beratungsgesellschaft „F.. & …“ mahnte unseren Chefredakteur von „Der Fondsbrief“ ab, er hätte ihren Kunden nicht berücksichtigt. Dieselbe Beraterin hatte Rohmert vor über zwei Jahren (Februar 2023) nach mehrfachem Insistieren und mehrfachem „nein, danke, kenne ich seit 20 Jahren“-Hinweisen schon „gebeten“, ihn und unsere Chefredakteure einfach in Ruhe zu lassen, und den Zugriff auf seine Zeit, seine Mitarbeiterzeit, seine Reichweite, seinen Medienplatz, seine Kosten, seine Abonnenten, seine Kontakte etc. doch einfach ihm zu überlassen, wie er das umgekehrt auch tun würde. Der Suchbefehl unseres Posteingangs ergab auch nichts, worauf unser Verlag nicht verzichten könnte. Also, bitte … (Seite 1)