Der Immobilienbrief Nr. 605 vom 01.08.2025

Der Immobilienbrief Nr 605

Im Editorial weist Werner Rohmert auf die gute Nachricht hin: Es ist August und die kommende Ausgabe fällt aus. Die negative Nachricht lautet: Es ist August und wenig spannend, daher 2 Seiten Editorial. Irgendwie hat Rohmert das Gefühl, als sei es mit der Wendestimmung der Koalition schon vorbei. Das BIP geht schon wieder runter. Seit 2022 ist es desaströs. Seit 2019 ist es trostlos. Seit 2017 ist es grausam. Es gab trotz Nullzins in insgesamt in 7,5 Jahren nur 1% reales Wachstum. Das ist aber auch erfolgreicher Politik eines intellektuell 4-Jährigen mit Handgranate geschuldet. Dummheit ist nicht strafbar. Das ist das Leitmotiv des heutigen Editorials. Rohmert misst das neue Berliner Vergesellschaftungsrahmengesetz am Zahlenwerk des Wohnungsbaus. Mit Blick auf seine lebensbegleitenden Erfahrungen mit der Staatsanwaltschaft – durch Glück natürlich immer auf der richtigen Seite – erläutert Rohmert mit Benko-Aufhänger die klassische Vorgehensweise von Isolation durch formale Petitessen bis hin zu vorsorglicher U-Haft-Bestrafung bei unklarer Rechtslage möglicherweise milder Richter. Last but not least weist Rohmert auf das nächste Expo Real Special hin, für das wir SIE wieder brauchen, und wünscht Ihnen schöne Urlaubstage..(Seite 1)