Der Immobilienbrief Nr 606
- Deutschland mit niedrigster Wohnungs-Mietbelastung in EU: Die Mietbelastung in Bezug auf das verfügbare Haushaltseinkommen liegt unter den sechs großen europäischen Nationen mit 20% gemeinsam mit Italien auf dem letzten Platz. (Rohmert, Seite 3)
- Büro- Flächenumsatz zieht nur im Quartalsvergleich in Europa deutlich an: Der Büroflächenumsatz in Europa bleibt trotz positiver Quartalsentwicklung nach wie vor eher schwach. (Rohmert, Seite 5)
- vdp sieht weiter steigende Immobilienpreise: Der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland setzte sich lt. Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) auch im Q2 2025 fort. (Rohmert, Seite 7)
- Wohnungsbau- und Finanzierungsstimmung hellen sich auf: Das ifo Institut sieht zu Beginn des 2. Halbjahres ein deutlich verbessertes Geschäftsklima im Wohnungsbau. (Rohmert, Seite 9)
- Keine Sommererholung beim Deutsche Hypo Immobilienklima: Das von Bulwiengesa für die Deutsche Hypo/NordLB ermittelte Immobilienklima bleibt auch im Hochsommer im Tief. (Rohmert, Seite 11)
- Rechenzentrumskapazität in Frankfurt hinter London No.2: Der EMEA-Data-Center-Markt überschreite in absehbarer Zeit 24 Gigawatt (GW), analysiert aktuell Cushman & Wakefield. Deutschland sei der zweitgrößte Rechenzentrumsmarkt in EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika). (Rohmert, Seite 12)
- Deutsche sind EU-Sparfüchse im Einzelhandel: Die Deutschen geben von allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union prozentual am wenigsten Geld für Shopping aus. (Rohmert, Seite 14)
- Baugenehmigungen steigen – doch wo wird 2025 aktiv gebaut? Nach Jahren des Rückgangs zeigt sich im deutschen Wohnungsbau ein Bodenbildung der Baugenehmigungen. Die Online-Datenbank GeoMap der Real Estate Pilot AG weist jedoch darauf hin, dass es darauf ankomme, ob überhaupt gebaut würde und wo gebaut werde. (Seite 17)
- Europas Immobilienmärkte kommen zurück: Trotz globaler Unsicherheit zeige sich Europas Immobiliensektor widerstandsfähig, erwartet PGIM Real Estate. (Rohmert, Seite 18)
- Standardisierte Gastronomie in Shopping-Centern ist ein schlechtes Rezept: Die Standardisierung vieler Gastronomie-Konzepte sei kein gutes Fundament für Erlebniswelten, ist ein Ergebnis des Shopping Center Report 2025 des EHI Retail Institutes und der Recherchen der Handelsspezialistin Dr. Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin des Fachmagazins „Handelsimmobilien Report“. (gekürzt aus „Handelsimmobilien Report“ von Dr. Ruth Vierbuchen, Seite 19)
- Handel ist Wandel: Zweitmarktchancen durch Revitalisierungen von Shopping Centern (Richter, Seite 21)
- Nur 1,4% der Fläche Deutschlands ist mit Wohnungen überbaut: Aengevelt hat errechnet, dass lediglich 1,4% der Gesamtfläche Deutschlands mit Wohnungen überbaut ist. Das sei nur ein Zehntel der gesamten Siedlungs- und Verkehrsflächen von 14,6%. (C. Rohmert, Seite 22)
- Angebotsmieten sind kein Spiegel des Mietwohnungsmarktes: Der IVD Nord sieht Angebotsmieten, die in vielen Statistiken als Daten für die Mietentwicklung verwendet werden, nicht als Spiegel des Mietwohnungsmarktes. Der IVD plädiert für mehr Transparenz. (P. Rohmert, Seite 23)