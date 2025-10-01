Der Immobilienbrief Nr 608 – Expo Real Spezial 2025

Der Immobilienbrief Expo Real Spezial Nr 608

Im erweiterten Editorial zeichnet Werner Rohmert wieder einen bunten Reigen zwischen Optimismus der Branche und Realität. Dem Leser fällt auf, dass aus Rohmerts Mindermeinung der letzten Jahre – von Immobilienwirtschaft hin zu Politik und Ökonomie – inzwischen oft Mehrheitskonsens geworden ist. Rohmert analysiert, welcher Expo Spruch wohl der Realität nahekommt. Wie versprochen arbeitet Rohmert die Fragen ab: Was passiert bald und im Zyklus? + + + Was passiert mittelfristig im relativen Wirtschaftswettbewerb der Staaten und Blöcke und vor allem bei uns? + + + Was passiert mit den großen Wellen, die die Immobilienwirtschaft treffen? + + + Wer bezahlt eigentlich den ganzen Unsinn, den der Staat im Sozialwahn prosperierender Jahre an Erwartungshaltung geschürt hat? Woher kommt das Geld? + + + „Rettet“ der Staat den Arbeitsmarkt und die Büronachfrage oder macht er so durch Entzug privatwirtschaftlichen Wertschöpfungspotentials durch Absorption von Menschen und Flächen den nächsten Schritt ins Desaster? Ist es vorbei oder kommt das „große Erwachen“? Dem lockeren Abtun der Herausforderungen im Wohnsegment kann Rohmert ebenso wenig wie ZIA-Vorstand Jochen Schenk bedingungslos folgen. Bei Büro kann vieles nicht gut gehen – Insbesondere, wenn bei Fonds Mietverträge, Finanzierung und Exit „fristenkongruent“ geplant wurden. Ansonsten droht bei KI „The Next Big Thing“. Dann muss KI endgültig von der Nutzerseite und nicht vor allem von der Anwenderseite aus geplant werden. Den Unterschied zwischen Aktienglauben und Immobilienwissen verdeutlicht Rohmert. Persönlich macht Rohmert Angst, dass die großen Nationen wieder in Konflikte schlafwandeln und analysiert die beiden idiotischsten Statements amerikanischer Präsidenten. Wer führt? Obama oder Trump? Zum Schluss macht Rohmert nochmal deutlich, wer das ganze „denn sie wissen nicht, was sie tun“ bezahlt. (Seite 1)

GLOBALE UND DEUTSCHE „EXPO REAL"-STIMMUNGSVERBESSERUNG: Für Deutschland passt die im RICS Global Commercial Property Sentiment Index festgestellte Stimmungsverbesserung nicht so recht ins Bild der ifo-Indizes oder der gefühlten Stimmung. Der Mittelstand stirbt langsam, aber er stirbt. (Seite 9)

IMMOBILIENBRANCHE BLICKT VORSICHTIG OPTIMISTISCH IN DIE ZUKUNFT: Der aktuelle Trendindex der EXPO REAL zeichnet ein überwiegend optimistisches Stimmungsbild. (Seite 11)

ENTWICKLUNG WOHNIMMOBILIENMARKT IN DEUTSCHLAND: Der vdp-Index für Wohnimmobilien ist im zweiten Quartal 2025 fünf Quartale hintereinander gestiegen. (Seite 13)

ZIA-IW-IMMOBILIENSTIMMUNGSINDEX SIEHT IMMOBILIENWIRTSCHAFT WIEDER SKEPTISCH: So richtig eindeutig scheinen die Stimmungsindikatoren aus „Der Immobilienbrief"-Sicht eher nicht zu sein. Unser heutiges Special zur Expo Real vermittelt da ein Wechselbad des Researchs, dessen Logik wir noch nicht durchschaut haben. (Seite 16)

ZERTIFIZIERTER BÜROFLÄCHENBESTAND WÄCHST IN METROPOLEN IM EIN FÜNFTEL: Zwar habe sich durch den Regierungswechsel eine zeitliche Entspannung der Nachhaltigkeitsbestrebungen ergeben, jedoch hätten Bankenaufsicht und EZB das Thema ESG-Risko ganz groß auf die Fahnen geschrieben. (Seite 18)

LEISTBARES WOHNEN – EIN STRESSTEST FÜR DAS „S" IN ESG: Die Diskussion über bezahlbares Wohnen steckt seit Jahren im „Entweder-Oder": Rendite oder soziale Wirkung. Doch Leistbarkeit entsteht nicht durch Schlagworte – und auch nicht allein durch politische Eingriffe. (Seite 19)

IMMOBILIENKRISE ODER FINANZIERUNGSKRISE? Haben wir eine Immobilienkrise? Ja, aber vor allem eine Finanzierungskrise. (Seite 20)

ESG-SANIERUNGSBEDARF – AUSSITZEN IST KEINE OPTION: „Der Immobilienbrief"/ PLATOW beschreibt seit drei Jahren die 6 großen Wellen, gegen die die gewerbliche Immobilienwirtschaft insbesondere bei Büroimmobilien anschwimmen muss. Das war auch Thema eines prominent besetzten Online-Podiums. (Seite 21)

„Der Immobilienbrief“/ PLATOW beschreibt seit drei Jahren die 6 großen Wellen, gegen die die gewerbliche Immobilienwirtschaft insbesondere bei Büroimmobilien anschwimmen muss. Das war auch Thema eines prominent besetzten Online-Podiums. ( , Seite 21) WELTWEITE BAUTÄTIGKEIT BLEIBT FLACH: Der RICS Global Construction Monitor Q2 2025 des weltweiten Verbands der Immobilienspezialisten, RICS, sieht einen Verlust der Dynamik in der weltweiten Baukonjunktur. (Seite 22)

Der RICS Global Construction Monitor Q2 2025 des weltweiten Verbands der Immobilienspezialisten, RICS, sieht einen Verlust der Dynamik in der weltweiten Baukonjunktur. (Seite 22) EUROPÄISCHE LOGISTIK-SPITZENRENDITEN STABIL: Der europäische Logistikimmobilienmarkt behauptet sich lt. GARBE PYRAMID MAP weiterhin als robust. (Seite 23)

UBS GLOBAL REAL ESTATE BUBBLE INDEX 2025: In Deutschland warnt empirica seit wohl einer Dekade vor Wohnimmobilienblasen. (Seite 24)

In Deutschland warnt empirica seit wohl einer Dekade vor Wohnimmobilienblasen. ( , Seite 24) IM MAKLER RANKING ZEIGEN TOP 3 ERHOLUNG: Das exklusive Makler-Ranking des Fachmagazins immobilienmanager sieht eine Mehrheit der teilnehmenden Wohnungsmakler im Geschäftsjahr 2024 in einer positiven Entwicklung. (Seite 26)

IMMOBILIEN-UMFRAGE 2025 SIEHT INSTITUTIONELLE INVESTOREN VOR RÜCKKEHR: Seit 14 Jahren befragt die KVG Universal Investment institutionelle Investoren zu ihrem Anlageverhalten und ihren Markterwartungen. Erkennbar seien ein positiverer Marktausblick und ein deutlicher Trend zu Europa. (Seite 27)

Seit 14 Jahren befragt die KVG Universal Investment institutionelle Investoren zu ihrem Anlageverhalten und ihren Markterwartungen. Erkennbar seien ein positiverer Marktausblick und ein deutlicher Trend zu Europa. ( , Seite 27) GERMAN DEBT PROJECT 2025 SIEHT MEHR WETTBEWERB IN EINEM RUHIGEN MARKT: Die von Prof. Dr. Tobias Just vorgestellte Studie German Debt Project der International Real Estate Business School (IREBS) mit Unterstützung des vdp sieht eine anhaltende Transaktionsschwäche auf den deutschen Immobilienmärkten. (Seite 28)

Die von Prof. Dr. Tobias Just vorgestellte Studie German Debt Project der International Real Estate Business School (IREBS) mit Unterstützung des vdp sieht eine anhaltende Transaktionsschwäche auf den deutschen Immobilienmärkten. (Seite 28) IMMOBILIENKLIMA KURZFRISTIG WIEDER AUF ERHOLUNGSKURS: Das Deutsche Hypo Immobilienklima verzeichnet im September nach zwei vorherigen Abkühlungsmonaten wieder einen Anstieg. (Seite 28)

Das Deutsche Hypo Immobilienklima verzeichnet im September nach zwei vorherigen Abkühlungsmonaten wieder einen Anstieg. (Seite 28) UNTERNEHMERISCHE PRAXIS AUF ÖKOSOPHISCHEM FUNDAMENT: Eine Rezension von Kurt E. Beckers neuem Buch über Max Himmelheber von Werner Rohmert (Seite 29)

Der „Immobilienbrief Ruhr“ Nr. 178 ab Seite 43: