Der Immobilienbrief Nr 612 vom 21.11.2025

Der Immobilienbrief Nr 612

Im Editorial erinnert Werner Rohmert an die Ausgabe Nr. 100 von „Der Immobilienbrief“, die vor genau 20 Jahren erschien. Gegen landläufige Annahmen hat sich außer Nullzins-Folgen in den letzten 20 Jahren wenig getan. Rohmert hat das im Anschluss an das Editorial mit Originalzitaten aus November 2005 belegt. + + + Wegen unserer Verbandssitzung des immpresseclub erscheint der kommende „Der Immobilienbrief“ erst am 9.12.. + + + Wo Geld, Macht oder Prominenz ist, ist auch „Gesellschaft“. Die „Epstein files“ sind freigegeben. Rohmert versucht immer, heutige Aufreger aus der jeweiligen Zeit heraus zu sehen und gibt im Editorial ein Potpourri seiner eigenen „zeitgenössischen“ Erfahrungen, die heute nicht nur Kopfschütteln hervorrufen würden, aber damals normal waren. Die Frage bleibt, wer wäre damals nicht auf die „Freundschaftsanfrage“ eines der erfolgreichsten Managers der Welt eingegangen? + + + Friedrich Merz hat in Belém wieder einen Shitstorm gestartet, aber Deutschland ist wirklich das lebenswerteste Land der Erde – noch.

Auf Seite 1b hat Rohmert Zitate nur aus dem Editorial der Nr. 100 vom November 2005 gesammelt. JEDES davon könnte er ausnahmslos heute wieder bringen. Zum damaligen Aufreger-Thema „REIT“ zur Rettung des deutschen Kapitalmarktes hatte er eine dezidierte Meinung. Anachronistisch, chancenlos, ungeschickt und zu dämlich, aus Erfahrungen zu lernen. Die Original „Nr. 100“ müsste in unserem Archiv auf www.rohmert-medien.de zu finden sein.

AKTUELLE VDP-ZAHLEN MIT STEIGENDER NACHFRAGE NACH IMMOBILIENDARLEHEN – BF Direkt sieht sinkende Gewerbe-Durchschnittskreditvolumina: Um knapp 20% stiegen die Immobiliendarlehen der im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institute in den ersten drei Quartalen 2025. Dabei entfiel allein auf Q3 dieses Jahres ein Neugeschäftsvolumen von 37,2 Mrd. Euro, der höchste Quartalswert seit Herbst 2022. Die ebenfalls gestern veröffentlichte Auswertung des BF.Quartalsbarometers zu den Kreditvolumina, die auf den Daten der letzten 10 Jahren fußt, sieht insgesamt sinkende Kreditvolumina in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. ( Rohmert , Seite 3)

Der Immobilienbrief Ruhr Nr. 180 von Dr. Gudrun Escher ab Seite 23