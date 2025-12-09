Der Immobilienbrief Nr 613

IMMPRESSECLUB E. V.: Am letzten Donnerstag fand die Wintertagung des immpresseclub e. V. im China Club in Berlin statt. Die Szene der Immobilien-Fachjournalisten war mit einigen geladenen Gästen und den Sponsoren des inoffiziellen Verbandes in der auf 55 begrenzten Teilnehmerzahl recht vollständig vertreten. (Seite 3)

MINISTERPRÄSIDENTENKONFERENZ SETZT REFORMSIGNALE: Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) begrüßt die Beschlüsse zur Staatsmodernisierung, die die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag letzter Woche getroffen hat. „Es sind wichtige Schritte hin zu einer spürbaren Entbürokratisierung und Beschleunigung zentraler Verwaltungsabläufe“, lobt Iris Schöberl, Präsidentin des ZIA. (Seite 5)

VDP GIBT POSITIVEN AUSBLICK AU IMMOBILIENENTWICKLUNG: Deutschland brauche mehr bezahlbaren Wohnraum, resümiert Gero Bergmann, Präsident des vdp Verband deutsche Pfandbriefbanken beim traditionellen Journalisten-Kamingespräch vor Finanzjournalisten und auf der Tagung des immpresseclub in Berlin. (Rohmert, Seite 6)

SQUAIRE GESELLSCHAFTER TROTZEN DER BEWERTUNGS-SCHWERKRAFT: Aktuell berichten Immobilien Zeitung und Thomas Daily, dass die Gesellschafter des Squaire, der „Platte“ über dem Frankfurter Flughafenbahnhof, AGC Equity Partners und Hana Financial, die Rückzahlung eines von der Bank of America 2021 verbrieften und an Investoren weitergereichten Kredites von knapp 540 Mio. Euro um weitere 3 Monate verschoben haben. (Rohmert, Seite 8)

REKORDGESCHWINDIGKEIT BEI KI-REVOLUTION IN IMMOBILIENBRANCHE: Es ist schon interessant, wie sich die Immobilienwirtschaft auf die eigenen KI-Anwendungen fokussiert, statt sich gleichermaßen auf die Markt-Perspektiven zu konzentrieren und dies in ihre Kundenberatung aufzunehmen. (Rohmert, Seite 11)

IMMOBILIENFONDS-ZWEITMARKT: Derzeit gibt es die besten Einkaufschancen der letzten Dekade im Zweitmarkt „gebrauchter“ geschlossener Immobilienfonds (AIF). (Rohmert, Seite 12)

BUILD.ING INTELLIGENCE GMBH: Traditionell gibt „Der Immobilienbrief“ Start-ups die Möglichkeit, sich ohne spezifische PR-Erfahrungen mit einer Unternehmensvorstellung selber zu präsentieren. (Jainta, Seite 15)

5-PUNKTE-GRUNDSATZREDE DES WOHNUNGSWIRTSCHAFTS-SPITZENVERBANDES GDW: Auf dem Tag der Wohnungswirtschaft 2025 stellte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW in einer 5-Punkte-Grundsatzrede die zentralen Stellschrauben für einen „Ruck für das Menschenrecht auf Wohnen“ zusammen. (Rohmert, Seite 18)

WIE WOHNUNGSBAU GELINGEN KANN: Durch die über Jahre hochgejubelten Standards ist der private Wohnungsbau in Deutschland nahezu zum Erliegen gekommen. (Becker, Seite 18)

EUROPÄISCHE BÜROFLÄCHENUMSÄTZE UND SPITZENMIETEN STEIGEN: Lt. Savills stieg der europäische Büroflächenumsatz im Zeitraum Q1-Q3 2025 im Jahresvergleich um 3%. (Rohmert, Seite 20)

EUROPA: DEUTLICHE SPREIZUNG ZWISCHEN NEU- UND BESTANDSMIETEN: Auch im Q3 2025 zeigt sich lt. Catella Research auf dem europäischen Wohnungsmarkt eine zunehmend deutliche Spreizung zwischen Neuvertragsmieten und Bestandsmieten. (Rohmert, Seite 20)

ZERTIFIZIERTE BÜROS HABEN HÖHERE BETRIEBSKOSTEN: Die Präferenz für hochwertige, nachhaltige Gebäude setze sich fort, so die 5. Ausgabe des von der BAUAKADEMIE Unternehmensgruppe herausgegebenen NEO Office Impact Reports. (Rohmert, Seite 21)

BELEBUNG AM INVESTMENTMARKT FÜR LIGHT INDUSTRIAL: Der Investmentmarkt für Light Industrial Immobilien erreichte im 1 HJ 2025 ein Transaktionsvolumen von 829,8 Mio. Euro. Das liegt 13% über dem Vorjahreshalbjahr und 81% über dem 2 HJ 2024. Auch die Flächennachfrage entwickelte sich mit einem Plus von 21% gegenüber dem Vorhalbjahr positiv. (Seite 21)

RICS SIEHT MODERATE VERBESSERUNG DER WELTWEITEN BAUAKTIVITÄT: Die Ergebnisse des RICS Global Construction Monitor für das Q3 2025 zeigen eine moderate Verbesserung der weltweiten Marktdynamik. (Seite 22)

