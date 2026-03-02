Der Immobilienbrief Nr. 618

- GESCHLOSSENE FONDS VOR PLATZIERUNGSDESASTER? Neuangebot eingebrochen, Platzierungszahlen weiter rückläufig. (Rohmert, Seite 3)
- ZINSEN VERSCHAFFEN PRIME OFFICE SOLIDE PERFORMANCE: Zinsabhängigkeit der Topimmobilien bleibt evident. (Rohmert, Seite 5)
- EUROPAS BÜROMÄRKTE NÄHERN SICH ZYKLISCHEM HÖHEPUNKT: Märkte ballen sich vor dem Wendepunkt. (Rohmert, Seite 8)
- INVESTMENTMARKT AUF EUROPÄISCHEM BÜROMARKT NIMMT FAHRT AUF: UK bleibt größter Markt, Frankreich und Deutschland folgen. (Seite 9)
- DATA CENTER ALS „5 %-NEUE ASSETKLASSE“: Rechenzentren zwischen Bedarf und Bewertungsrisiko. (Rohmert, Seite 10)
- ERSTER EMPIRICA-WOHNUNGSMARKTBERICHT: Bau am Boden, Mieten steigen weiter, Kaufpreise stagnieren. (C. Rohmert, Seite 13)
- IMMOBILIENKLIMA FEBRUAR: Dritter Rückgang in Folge, Handels- und Logistikklima schwächer. (Seite 15)
- BUCHBESPRECHUNG: „Immobilienmärkte zwischen Nachhaltigkeit, Kapitalmarkt und gesellschaftlicher Aufgabe“. (Seite 15)
- CROWDINVESTING: Krise als Katalysator. (Kommentar von Stefan Loipfinger, Seite 16)
- BF.CAPITAL PRIVATE DEBT MARKET COMPASS: Fundraising zeigt Erholungstendenzen. (C. Rohmert, Seite 18)
- REFINANZIERUNGSLÜCKE BLEIBT BIS 2027 „UNTER WASSER“: Verlorene Werte finden keine Finanzierung. (Rohmert, Seite 19)
- SAVILLS TECH CITIES INDEX 2025: San Francisco und New York führen das Ranking an. (Seite 19)
- LOGISTIK-FLÄCHENUMSATZ TOP-8: Dreht wieder ins Plus. (Seite 20)
- IFO DRESDEN: Bevölkerung schrumpft stärker als bislang erwartet. (Seite 21)
Der Immobilienbrief Ruhr Nr. 183:
-
- PERSONALIEN UND UNTERNEHMEN: Colliers erweitert Gesellschafterkreis, Dornieden startet Bestandssparte. (Seite 1)
- BÜROMÄRKTE 2025 – ESSEN, DORTMUND, DUISBURG: Umsatzrückgang in Essen, Rekordquartal in Dortmund, stabile Mieten trotz knapper Flächen. (Seite 1)
- LOGISTIK IM AUFWIND: 637.000 qm Flächenumsatz im Ruhrgebiet, Großabschlüsse treiben Markt. (Seite 2)
- IMMOBILIENKLIMA UND LOGISTIKINDIKATOR: Verhaltener Jahresstart, Diskrepanz zwischen Lage und Erwartungen. (Seite 3)
- KIRCHEN ALS IMMOBILIEN: TRANSARA-Projekt zur Transformation von Sakralbauten. (Seite 3)
- ZWANGSVERSTEIGERUNGEN 2025: Verkehrswerte im Ruhrgebiet gestiegen, Berlin bleibt Spitzenreiter. (Seite 6)
- WEITERE NACHRICHTEN: Hamborner Reit, Blackstone-Rechenzentrum, Insolvenzen und Projektentwicklungen in der Region. (Seite 8)