Von: Redaktion 2. März 2026

Der Immobilienbrief Nr. 618

Der Immobilienbrief Nr 618

  1. GESCHLOSSENE FONDS VOR PLATZIERUNGSDESASTER? Neuangebot eingebrochen, Platzierungszahlen weiter rückläufig. (Rohmert, Seite 3)
  2. ZINSEN VERSCHAFFEN PRIME OFFICE SOLIDE PERFORMANCE: Zinsabhängigkeit der Topimmobilien bleibt evident. (Rohmert, Seite 5)
  3. EUROPAS BÜROMÄRKTE NÄHERN SICH ZYKLISCHEM HÖHEPUNKT: Märkte ballen sich vor dem Wendepunkt. (Rohmert, Seite 8)
  4. INVESTMENTMARKT AUF EUROPÄISCHEM BÜROMARKT NIMMT FAHRT AUF: UK bleibt größter Markt, Frankreich und Deutschland folgen. (Seite 9)
  5. DATA CENTER ALS „5 %-NEUE ASSETKLASSE“: Rechenzentren zwischen Bedarf und Bewertungsrisiko. (Rohmert, Seite 10)
  6. ERSTER EMPIRICA-WOHNUNGSMARKTBERICHT: Bau am Boden, Mieten steigen weiter, Kaufpreise stagnieren. (C. Rohmert, Seite 13)
  7. IMMOBILIENKLIMA FEBRUAR: Dritter Rückgang in Folge, Handels- und Logistikklima schwächer. (Seite 15)
  8. BUCHBESPRECHUNG: „Immobilienmärkte zwischen Nachhaltigkeit, Kapitalmarkt und gesellschaftlicher Aufgabe“. (Seite 15)
  9. CROWDINVESTING: Krise als Katalysator. (Kommentar von Stefan Loipfinger, Seite 16)
  10. BF.CAPITAL PRIVATE DEBT MARKET COMPASS: Fundraising zeigt Erholungstendenzen. (C. Rohmert, Seite 18)
  11. REFINANZIERUNGSLÜCKE BLEIBT BIS 2027 „UNTER WASSER“: Verlorene Werte finden keine Finanzierung. (Rohmert, Seite 19)
  12. SAVILLS TECH CITIES INDEX 2025: San Francisco und New York führen das Ranking an. (Seite 19)
  13. LOGISTIK-FLÄCHENUMSATZ TOP-8: Dreht wieder ins Plus. (Seite 20)
  14. IFO DRESDEN: Bevölkerung schrumpft stärker als bislang erwartet. (Seite 21)

 

Der Immobilienbrief Ruhr Nr. 183:

    1. PERSONALIEN UND UNTERNEHMEN: Colliers erweitert Gesellschafterkreis, Dornieden startet Bestandssparte. (Seite 1)
    2. BÜROMÄRKTE 2025 – ESSEN, DORTMUND, DUISBURG: Umsatzrückgang in Essen, Rekordquartal in Dortmund, stabile Mieten trotz knapper Flächen. (Seite 1)
    3. LOGISTIK IM AUFWIND: 637.000 qm Flächenumsatz im Ruhrgebiet, Großabschlüsse treiben Markt. (Seite 2)
    4. IMMOBILIENKLIMA UND LOGISTIKINDIKATOR: Verhaltener Jahresstart, Diskrepanz zwischen Lage und Erwartungen. (Seite 3)
    5. KIRCHEN ALS IMMOBILIEN: TRANSARA-Projekt zur Transformation von Sakralbauten. (Seite 3)
    6. ZWANGSVERSTEIGERUNGEN 2025: Verkehrswerte im Ruhrgebiet gestiegen, Berlin bleibt Spitzenreiter. (Seite 6)
    7. WEITERE NACHRICHTEN: Hamborner Reit, Blackstone-Rechenzentrum, Insolvenzen und Projektentwicklungen in der Region. (Seite 8)

Themen:

TEILEN TWITTER/X TEILEN