Der Immobilienbrief Nr 619
- MIPIM IM SCHATTEN DES IRAN-KRIEGES: Die Mipim ist gelaufen. Der Tenor der Zitate ist relativ eindeutig. Die eigene Assetklasse ist gerade gefragt. Ansonsten bleibt die klare Turnaround Botschaft aus. (Rohmert, Seite 3)
- OFFENE IMMOBILIENFONDS WEITER IM ABWÄRTSTREND: Seit August 2023 verschwindet jeden einzelnen Monat mehr Geld als hereinkommt. Skandale, Abwertungen und Fondsschließungen sorgen für negative Botschaften. (Rohmert, Seite 5)
- BUNDESBANK VERLÄSST TRADITIONSREICHEN CAMPUS: PLATOW-Herausgeber und langjähriger Kollege Frank Mahlmeister hat sich letzten Mittwoch die Pläne der Bundesbank angehört, die Bundesbank-Präsident Joachim Nagel vor Journalisten präsentierte. (Rohmert, Seite 7)
- OHNE STADT-POWER KEIN ELB-TOWER: Schon vor über 2 Jahren rechnete Ihnen „Der Immobilienbrief“ mit 5-Finger-Abakus die Grausamkeit der Elbtower-Pleite vor. (Rohmert, Seite 10)
- BAUVORBESCHEID FÜR DEN HAMBURGER ELBTOWER: Der Hamburger Elbtower wurde 2021 begonnen und im Oktober 2023 wegen der Insolvenz von Rene Benkos Signa Holding nicht weitergebaut. Nun verkündete Investor Dieter Becken, Geschäftsführender Gesellschafter der Becken Holding GmbH, das Erreichen eines „großen Meilensteins“: Das Investorenkonsortium, zu dem inzwischen die Kühne-Holding von Klaus-Michael Kühne, der Drogerieunternehmer Dirk Rossmann (Rossmann HafenCity GmbH), die Signal Iduna-Versicherung sowie der Bauunternehmer Adolf Lupp gehören, hat einen positiven Bauvorbescheid bekommen und somit Baurecht. (Richter, Seite 10)
- STARKE SIGNALE DER POLITIK FÜR DEUTSCHE IMMOBILIENWIRTSCHAFT: Das Habeck’sche Heizungsgesetz ist gekippt. Die KfW senkt die Zinsen. Mit neuem Gebäudemodernisierungsgesetz und deutlich verbesserten Zinskonditionen der KfW sind in den letzten Tagen starke Signale für die deutsche Immobilienwirtschaft gesetzt worden, sieht ZIA-Präsidentin Iris Schöberl. (Seite 13)
- VIER MAKLER MIT MEHR ALS 1 MRD. EURO VERKAUFSVOLUMEN UND FAST 50% MARKTANTEIL: Im Maklerranking von Thomas Daily steht BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) erneut an der Spitze. (Seite 13)
- KEIN DEUTSCHLAND – DREIMAL PARIS UND ZWEIMAL KOPENHAGEN: MIPIM Awards 2026 und was es sonst so gab: Vorwiegend europäisch und sehr „grün“ (Escher, Seite 14)
- ZUM TOD VON ANNE WIKTORIN: (Becker, Seite 16)
- INVESTOREN KEHREN MIT ÜBER 27 MRD. EURO IN DEN EUROPÄISCHEN HOTELSEKTOR ZURÜCK: Mit dem höchsten Transaktionsvolumen im Hotelbereich seit 2019 punktete im vergangenen Jahr der europäische Hoteltransaktionsmarkt. (Seite 17)
- ANSCHLUSSFINANZIERUNGEN BRINGEN RETAIL-INVESTMENTS UNTER PREISDRUCK: Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sieht das Maklerhaus Robert C. Spies eine zunehmende Nachfrage insbesondere ausländischer, kapitalstarker Investoren mit hoher Eigenkapitalquote in Retail-Immobilien. (Seite 17)
- EUROPA BLEIBT IM WOHNUNGSRAUSCH: Ungeachtet zyklischer Risiken und der insbesondere in Deutschland vorgetragenen Gebetskette, der Neubau lohne sich nicht und der Abwertungen und Schließungen bei Wohnungs AGs und Wohnungsfonds, verharrt Europa im Wohnungsrausch. (Rohmert, Seite 18)
- MARKT FÜR PREMIUMWOHNIMMOBILIEN SORTIERT SICH NEU: Die Meldungen über steigende Wohnimmobilienpreise reißen nicht ab. (Rohmert, Seite 19)
- WOHNIMMOBILIENMARKT FRANKREICH: Auch in Frankreich sendet nach einer Phase der Zurückhaltung der Wohnimmobilienmarkt Anzeichen einer Erholung und Preisstabilisierung, so der Engel & Völkers Marktbericht Frankreich 2025/2026. (Seite 20)