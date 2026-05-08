Der Immobilienbrief Nr. 623

- WOHNUNGS-PREISERHOLUNG IM Q1 GESTOPPT: GREIX-Kaufpreisindex sieht nachlassende Dynamik (Rohmert, Seite 3)
- RENNEN INSTITUTIONELLE WIEDER IN DIE ZYKLISCHE FALLE? Rund ein Drittel der institutionellen Anleger möchte seine Immobilienquote mehr oder minder „leicht“ bzw. größer/ kleiner 1%-Punkt, reduzieren. (Rohmert, Seite 4)
- HINES SIEHT „STRONG BUY“-CHANCE BEI PREMIUM-BÜROS IN EUROPA: Hines bewertet erstklassige Büroimmobilien in Europa aktuell als „Strong Buy“. (Rohmert, Seite 7)
- EBZ BUSINESS SCHOOL: WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT DES BUNDES: „Der Immobilienbrief“/PLATOW hatte die Idee, den Staat zur Belebung des Wohnungsbaus selber über bonitäre Vehikel zum Null- oder Negativzins bauen zu lassen, schon zu Zeiten negativer Zinsen für öffentliche Unternehmen einmal schmunzelnd ins Gespräch gebracht. (Rohmert, Seite 8)
- VERBÄNDE SEHEN GEBÄUDEMODERNISIERUNGSGESETZ POSITIV: Das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) stößt in der Immobilienwirtschaft grundsätzlich auf Zustimmung. (Seite 10)
- VERANSTALTUNG: Jahreskongress Logistikimmobilien 2026. (Seite 11)
- MIESE STIMMUNG DRÜCKT FINANZIERUNGSINDEX DIFI INS MINUS: Die Stimmung am Immobilienfinanzierungsmarkt hat sich im Q1 wieder verschlechtert. (Rohmert, Seite 12)
- SACHWERTANBIETER BRAUCHEN LUFTRÖHRENSCHNITT: Eine Befragung unter Vertriebsmultiplikatoren hat ein ernüchterndes Bild gezeichnet: Die meisten von ihnen ziehen für ihre Anlageentscheidungen im Wesentlichen noch ein oder zwei Fachmedien heran. (Pelikan, Seite 14)
- FONDSBÖRSE SIEHT RUHIGEN ZWEITMARKT-HANDEL IM APRIL: Insgesamt stand das Immobiliensegment für 69,42% des Nominalumsatzes. (Seite 16)
- SPRENGNETTER: Maklerquote bleibt stabil. (Seite 17)
Der „ Immobilienbrief Ruhr“ Nr. 185
- KEIN ABWÄRTSTREND NIRGENDS – MIETEN STEIGEN UND KAUFOBJEKTE WERDEN NICHT MEHR BILLIGER (Escher, Seite 1)
- DRINGENDER AUFRUF! Ohne Wirtschaftsflächen keine Arbeitsplätze – Verbände und Organisationen im Ruhrgebiet fordern Maßnahmen gegen Gewerbeflächennot (Escher, Seite 2)
- ENERGIEN UND ANDERES FÜR DIE STADT VON MORGEN: Polis Convention 2026 öffnete „neue Horizonte“ – und eine zusätzliche Ausstellungshalle (Escher, Seite 4)
- STIMMEN ZUR POLIS CONVENTION 2026 (Escher, Seite 6)