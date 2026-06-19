Der Immobilienbrief Nr. 626

Eigentlich wollte Werner Rohmert ein ganz anderes Editorial schreiben. nach Donalds triumphalen Sieg über den Iran, nachdem er ihn bis zur bedingungslosen Kapitulation zusammengebombt hat, kann Rohmert auch nur in das Klatschen der G7 einfallen und analysiert kurz, wie wahre Sieger aussehen. Mit Blick auf den heutigen Brief weist Rohmert kurz auf ein EuGH-Urteil hin, das zum Grunderwerbsteuerrecht Türen öffnen kann. Aktuell ist die KI-Verwendung in aller Medien-Munde und flippt zwischen Betonkopf-Genuschel klassischer Medien und realem Blick auf die Gegenwart hin und her. Rohmert spürt Neid auf die heutigen Möglichkeiten, ist aber dennoch froh, noch zur Papiergeneration zu gehören. Daraus entwickelt sich die KI-Richtlinie des „Der Immobilienbrief“. Kommt die Internet-Euphorie mit Anschluss-Desaster und 73% DAX-Einbruch wieder? SpaceX-Euphorie und Kurswerte der „Magnificent Seven“ verunsichern Rohmert. Andererseits gilt selbstverständlich: „Diesmal ist es anders.“ (Seite 1)
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- WENDEPUNKT FÜR DAS DEUTSCHE GRUNDERWERBSTEUERRECHT: Das Portugal-Urteil des EuGH könnte Änderungen bei der Besteuerung konzerninterner Umstrukturierungen nach sich ziehen. (Krenz, Seite 3)
- BIIS: JAHRESTAGUNG IMMOBILIENFONDS: Offene Immobilienfonds stehen weiter unter Druck. Kapitalabflüsse und schwache Performance belasten die Branche. (Rohmert, Seite 5)
- DEUTSCHE TOP-BÜROMÄRKTE MIT REGIONALER SPREIZUNG: Die aktuelle gif/CRES-Prognose erwartet für die Top-Büromärkte eine unterschiedliche Entwicklung bei Mieten und Leerständen. (Rohmert, Seite 7)
- IW/ZIA: DEUTLICHER STIMMUNGSEINBRUCH AM IMMOBILIENMARKT: Das Immobilienklima hat sich deutlich eingetrübt. Vor allem die Erwartungen der Marktteilnehmer sind zurückgegangen. (Rohmert, Seite 10)
- VDP: EINBUßEN BEI PFANDBRIEF-EMISSIONSKLIMA: Die Stimmung der Emittenten bleibt positiv, hat sich zuletzt jedoch verschlechtert. (Seite 11)
- SAVILLS: SCHWACHES Q1 AM GLOBALEN IMMOBILIENINVESTMENTMARKT: Das weltweite Immobilieninvestitionsvolumen lag im ersten Quartal unter dem Vorjahresniveau. (Seite 12)
- „DIE NACHFRAGE NACH MODERNEN BÜROFLÄCHEN IST INTAKT“: Michael Guggenberger von BVT sieht weiterhin Chancen am deutschen Büroimmobilienmarkt. (Interview, Seite 13)
- TEUER, TRÄGE, RISKANT: Stefan Loipfinger analysiert die Situation offener Immobilienfonds und die Kritik der BaFin. (Loipfinger, Seite 14)
- LÜNENDONK: FACILITY MANAGEMENT SPÜRT SCHWACHE KONJUNKTUR: Die Branche bekommt die wirtschaftliche Schwäche zunehmend zu spüren. (Rohmert, Seite 16)
- CBRE: E-COMMERCE BLEIBT WACHSTUMSTREIBER FÜR HANDEL UND LOGISTIK: Der Onlinehandel sorgt weiterhin für Nachfrage nach Logistikflächen. (Seite 17)
- EZB: DAUERHAFT HÖHERE FINANZIERUNGSKOSTEN WERDEN NEW NORMAL: Die EZB erwartet ein dauerhaft höheres Zinsumfeld. (Seite 18)
- ENGEL&VÖLKERS: PREMIUM NACHFRAGE IN ITALIEN TREIBT WOHNUNGSPREISE IN TOPLAGEN: Die Nachfrage nach hochwertigen Wohnimmobilien in Italien bleibt hoch. (Seite 18)
- WER ZAHLT EIGENTLICH UNSERE STEUERN?: Analyse zur Verteilung der Steuerlast in Deutschland. (Seite 20)