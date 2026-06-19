Der Immobilienbrief Nr 626

Eigentlich wollte Werner Rohmert ein ganz anderes Editorial schreiben. nach Donalds triumphalen Sieg über den Iran, nachdem er ihn bis zur bedingungslosen Kapitulation zusammengebombt hat, kann Rohmert auch nur in das Klatschen der G7 einfallen und analysiert kurz, wie wahre Sieger aussehen. Mit Blick auf den heutigen Brief weist Rohmert kurz auf ein EuGH-Urteil hin, das zum Grunderwerbsteuerrecht Türen öffnen kann. Aktuell ist die KI-Verwendung in aller Medien-Munde und flippt zwischen Betonkopf-Genuschel klassischer Medien und realem Blick auf die Gegenwart hin und her. Rohmert spürt Neid auf die heutigen Möglichkeiten, ist aber dennoch froh, noch zur Papiergeneration zu gehören. Daraus entwickelt sich die KI-Richtlinie des „Der Immobilienbrief“. Kommt die Internet-Euphorie mit Anschluss-Desaster und 73% DAX-Einbruch wieder? SpaceX-Euphorie und Kurswerte der „Magnificent Seven“ verunsichern Rohmert. Andererseits gilt selbstverständlich: „Diesmal ist es anders.“ (Seite 1)

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