Der Immobilienbrief Nr. 627

- KANAM WICKELT WIEDER OFFENEN IMMOBILIENFONDS AB: Die Tagung des Verbandes der deutschen Immobilienjournalisten immpresseclub e.V., letzte Woche machte für Offene Immobilienfonds vor allem in Backgroundgesprächen wenig Hoffnung. (Rohmert, Seite 4)
- VERGÜTUNGEN DEUTSCHER IMMOBILIEN AG VORSTÄNDE: Das Branchenmagazin Immobilienmanager analysiert jährlich die Bezüge der Vorstände der Immobilien Aktiengesellschaften. (Rohmert, Seite 7)
- TOP 7 BÜROMÄRKTE IM GEOPOLITISCHEN NEGATIV-TREND: GPP (German Property Partners) berichtet mit den Maklerhäusern vorab schon am ersten Tag des Quartals die Vermietungsergebnisse des Vorquartals. (Rohmert, Seite 12)
- BÜROVERMIETUNG FRANKFURT SEHR VERHALTEN: Das Halbjahresresultat 2026 des Frankfurter Büroflächenmarktes inklusive Eschborn und Offenbach-Kaiserlei liegt laut NAI apollo bei 150.300 qm. (Rohmert, Seite 12)
- WOHNEN BLEIBT TROTZ MINUS STÄRKSTE INVESTMENT-ASSETKLASSE: BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) hat Zahlen zum deutschen Wohn-Investmentmarkt für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. (ChatGPT, Seite 14)
- WOHNUNGSBAU AUF 15-JAHRESTIEF SCHWÄCHER ALS ERWARTET: Bis Ende des Jahres 2026 werden die Fertigstellungen lt. JLL-Analyse „Perspektiven im Wohnungsneubau 2026″, auf voraussichtlich rund 211.000 Einheiten sinken. (Rohmert, Seite 15)
- BAUWERT AG BAUT QUARTIER „MOAVILLE“ MIT 80.000 QM BGF: Neues Stadtquartier in Berlin-Moabit (Seite 16)
- SELEKTIVER AUFSCHWUNG PRÄGT EUROPAS BAUWIRTSCHAFT: Europas Bauwirtschaft erholt sich 2026. (ChatGPT, Seite 17)
- MIETRECHTSVERSCHÄRFUNGEN KOSTET WOHNUNGSBAU: Das Zerrbild des miettreibenden privaten Vermieters bedarf einer Revision. (Rohmert, Seite 18)
- PREISERWARTUNGSINDICES NEHMEN KURS AUF ZINSWENDE-DESASTER: Einen deutlichen Einbruch der Preiserwartungsindices für Wohnen und nahezu desaströs für Büro ermittelte Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) in der Befragung von 326 Experten hinsichtlich deren Erwartungen zur Wert- und Mietpreisentwicklung. (Seite 18)
- LOGISTIKMARKT VERLIERT BOOM-DYNAMIK: Mit dem GewerbeBarometer veröffentlichen bulwiengesa und ImmoScout24 erstmals eine gemeinsame Analyse des deutschen Gewerbeimmobilienmarktes. (Rohmert, Seite 20)
Der „Immobilienbrief Ruhr“ Nr. 187:
- INVESTIEREN IN DAS „S“ VON ESG: Bildungsimmobilien (Escher, Seite 1)
- INVESTIEREN IN DAS „S“ VON ESG: Mehrzweckkirchen (Escher, Seite 3)
- SOCIAL PRESCIBING (Escher, Seite 5)
- PROJEKT DES MONATS: Sprung über die Emscher (Escher, Seite 6)