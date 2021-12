Stuttgart : Michael Blind ist neuer General Manager im Adina Hotel Stuttgart. Blind ist damit verantwortlich für den Aufbau des Hotelbetriebs am neuen Standort und zuständig für die operative sowie administrative Leitung des Hotels. Als General Manager berichtet Blind an Georgios Ganitis, Director of Operations bei Adina Hotels Europe.

Das Adina Hotel Stuttgart wird auf den oberen Etagen sieben bis 21 des „Turms am Mailänder Platz“ Anfang 2022 mit 118 Studios ab 28 qm und 51 One-Bedroom-Apartments mit mindestens 35 qm Fläche eröffnen. Die öffentlichen Hotelbereiche, das Restaurant und die Bar befinden sich im siebten Stockwerk und sind mit einer 150 qm großen, begrünten Außenterrasse verbunden