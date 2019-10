Startseite > Artikel des Tages > Neue Quartiere direkt am BER – Flughafengesellschaft stellt auf der Expo Real Immobilienprojekte vor

Neue Quartiere direkt am BER – Flughafengesellschaft stellt auf der Expo Real Immobilienprojekte vor

Modernes Arbeiten direkt am neuen Airport: Auf der Expo Real in München, die vom 7. bis zum 9. Oktober stattfindet, wird die Flughafengesellschaft FBB ihre Immobilienprojekte im unmittelbaren Umfeld des neuen Flughafens BER präsentieren. Auf dem Areal entlang der Zufahrtsstraße von der Autobahn A113 bis zu den Terminals werden auf rund 380 000 Quadratmetern Bauland urbane Quartiere mit einem Mix aus hochwertigen Büro- und anderen Gewerbeflächen entstehen. Die Vermarktung beginnt Ende 2020.

Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Wir werden direkt am BER ein neues Stadtquartier entwickeln, das für hochwertige Arbeitsplätze mit einer exzellenten Verkehrsanbindung steht. Mit unserer Immobilienstrategie geben wir einen wichtigen Impuls für die Entwicklung der Region bis weit nach Brandenburg hinein.“ Mit der Inbetriebnahme des BER im Oktober 2020 wird der Flughafenstandort Schönefeld zum wichtigsten Infrastrukturknotenpunkt mit vielfältigen Chancen für nationale und internationale Projektentwickler und Investoren. Auf der Expo Real in München werden hauptsächlich die Quartiere „Midfield Gardens“ mit Campus-Charakter und „Airgate“ präsentiert, die zwischen den beiden Start- und Landebahnen liegen. Dort sollen Büros, Gastronomie, Co-Working-Spaces, Hotels und Kongresscenter entstehen. Unmittelbar am Willy-Brandt-Platz gibt es bereits einen Standort mit direkter Anbindung an den unterirdischen Bahnhof. Dort wurden ein Büro- und Hotelgebäude sowie mehrere Parkhäuser errichtet. Für ein weiteres Hotel haben die bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen. Dort steht noch ein Baufeld zur Verfügung.

FBB auf der Expo Real 2019: Sie finden die Flughafengesellschaft am Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg in der Halle B2 am Stand B2.420.

Veranstaltungen auf der Expo Real

Diskussionsrunde „Der Städtekranz – Die Wachstumsorte der deutschen Hauptstadtregion“ unter Teilnahme von Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup: Montag, 7. Oktober 2019, 13.30 Uhr, Halle B2 am Stand B2.420.

Investorengespräch: Dienstag, 8. Oktober 2019, 13.30 Uhr, Halle B1, Konferenzraum B12, Expo Real in München

(Übrigens: Den endgültigen Termin zur Eröffnung des BER will Lütke Daldrup Anfang November 2019 auf einer Aufsichtsratssitzung der FBB bekanntgeben. Im Gespräch unter Insidern ist der 04. Oktober 2020. KK)