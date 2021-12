München: Die TÜV SÜD Advimo GmbH hat für die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG zum 1. Oktober 2021 das Property Management für sieben Liegenschaften übernommen, zu denen unter anderem die Pasinger Hofgärten in München gehören. Es handelt sich um Büro- und Einzelhandelsflächen in Bremen, Düsseldorf, Hamburg und München mit einer Gesamtgröße von über 85 000 qm. Die Beauftragung von TÜV SÜD Advimo beinhaltet das kaufmännische und technische Property Management.