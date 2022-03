25 Jahre FOM Real Estate: Projektentwickler mit eigener KVG auf Wachstumskurs

Heidelberg: Die FOM Real Estate Gruppe, seit 25 Jahren als Projektentwickler und Asset Manager sowie seit bald zwei Jahren als Fondsmanager erfolgreich tätig, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück und will künftig vor allem im Fondsgeschäft weiterhin wachsen. Entsprechende Pläne stellte das Unternehmen am gestrigen Mittwoch auf der Gewerbeimmobilienmesse MIPIM in Cannes vor. Neben dem seit 1997 betriebenen Projektentwicklungs- und Investmentgeschäft legen die Heidelberger seit Ende 2020 über die FOM Invest auch offene und geschlossene Immobilien-Investmentvermögen für institutionelle Investoren auf. Bereits im ersten Jahr nach Gründung der KVG hat die FOM Invest drei Investmentvermögen nach deutschem Recht initiiert. Ziel ist, die Assets under Management innerhalb von drei Jahren auf über 1 Mrd. EUR auszubauen.

Daneben möchte die FOM auch künftig selbst weitere großvolumige Investments mit Partnern tätigen, wie es bei dem Ankauf des Portfolios der AOK Rheinland/Hamburg in 2021 gelungen ist. Co-Investoren und institutionelle Anleger sucht das Unternehmen nun verstärkt auch im Ausland. Dazu wurde Andreas Stegmann ins Unternehmen berufen, der die internationalen Aktivitäten vorantreiben soll und das Führungsteam seit dem 14. März 2022 verstärkt.

Als Projektentwickler mit eigener KVG bietet die FOM Invest institutionellen Investoren nachhaltige Anlagemöglichkeiten gemäß der „Manage-to-core“-Strategie in führenden europäischen Anlagemärkten. So wurden für die Anlagevehikel der eigenen, voll lizenzierten AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) im vergangenen Jahr Anlagevermögen im Wert von mehr als 300 Millionen Euro aufgebaut, die im Bestand erhebliches Potential auf zusätzliche Assets under Management bieten.

Zu den für die offenen Sondervermögen erworbenen Assets zählen unter anderem drei Objekte in Köln und Düsseldorf, die gemeinsam mit der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg von der AOK Rheinland/Hamburg als Teil eines Immobilienportfolios mit insgesamt 47 Objekten übernommen wurden. Von der Investorengruppe SCP wurde ein Value-Add-Portfolio mit vier ehemals vom Lebensmitteleinzelhändler Real genutzten Immobilien erworben. Die Objekte liegen im Norden und in der Mitte Deutschlands und verfügen über eine vermietbare Fläche von rund 55.000 qm. Für das erste von FOM konzipierte geschlossene Sondervermögen wurden in Stuttgart zudem zwei überwiegend als Büro genutzte Immobilien mit insgesamt knapp 17.000 qm Fläche übernommen.