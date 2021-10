25 Jahre HypZert: Größte Organisation für Immobiliengutachter in Deutschland feiert Jubiläum

Berlin: In den 25 Jahren ihres Bestehens ist die HypZert zur Benchmark für Immobiliengutachter:innen in der deutschen Finanzwirtschaft geworden und begleitet aktiv den Berufsstand in die Zukunft. Die Pleite des Immobilienunternehmers Jürgen Schneider Mitte der 1990er Jahre wurde zum Weckruf für die deutsche Bankenwelt. In der Folge forcierten Vertreter der Bankenverbände die Idee einer verlässlichen Qualifizierung der Sachverständigen, deren Fachwissen durch eine unabhängige Zertifizierung geprüft werden sollte. Inzwischen hat sich die HypZert Zertifizierung als Branchenstandard für alle, die Markt- und Beleihungswerte für die Finanzwirtschaft ermitteln, etabliert. Das Berufsbild der Immobiliengutachter hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt und weiter professionalisiert. Dazu hat die HypZert neben dem Nachwuchsprogramm „HypZert Talents“ ein duales Studium zusammen mit Banken, Beratungen und Bewertungshäusern initiiert, in dem junge Menschen Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Immobilienbewertung an der Hochschule Anhalt studieren können. Damit steht eine neue Generation in den Startlöchern ihrer Gutachter-Karriere!