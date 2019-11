Startseite > News > MERCUREIM-Fonds investiert in Hallplatz-Galerie in Zweibrücken

MERCUREIM-Fonds investiert in Hallplatz-Galerie in Zweibrücken

Zweibrücken: Der vor zwei Jahren nach Luxemburger Recht aufgelegte MERCUREIM EF ONE SICAV FIAR Fonds hat mit der Investition in die Hallplatz-Galerie in Zweibrücken erfolgreich sein Zielvolumen von rund 150 Millionen Euro erreicht. Der MERCUREIM-Fonds wurde von den Gründungsgesellschaftern Bernd von Manteuffel und Christophe Nadal gemeinsam mit einer weiteren französischen Gesellschafterin im Jahr 2017 für vor allem französische Familienvermögensverwaltungen und institutionelle Investoren aufgelegt.

Erbaut wurde die Hallplatz-Galerie Anfang der 90er-Jahre und umfasst insgesamt rund 12.000 qm vermietbarer Flächen mit einer Mischung aus Einzelhandel, Büro- und Arztflächen sowie Wohnungen. Das Gebäude liegt in einer 1A-Lage, umgeben vom Rathaus, dem Landgericht und dem Schwarzbach. Es fungiert als Tor zur Fußgängerzone und hat einen Anschluss zum städtischen Parkhaus. Ankermieter der Hallplatz Galerie sind C&A und der CAP Lebensmittelmarkt.