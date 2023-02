6B47 bringt Quartiersfonds für institutionelle Anleger an den Start

Wien: 6B47 Real Estate Investors AG steigt mit dem Fonds „6B47 Stadtquartiere I“ in die Welt der institutionellen Anlageprodukte ein. Der gemeinsam mit JLL entwickelte offene Immobilien-Spezial-AIF für professionelle und semiprofessionelle Anleger investiert im Core- beziehungsweise Core-Plus-Segment in die Assetklasse „Quartiere“ in Österreich und Deutschland und ist auf Toplagen in Wien und den deutschen Top-15-Städten fokussiert. Die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH administriert den Fonds als Service-KVG.

Als Seed-Investment bringt 6B47 das Wiener Landmark-Projekt und Trophy-Building „Althan Quartier“ ein. Die vier Gebäudeteile des „Althan Quartiers“ sollen zwischen dem zweiten Halbjahr 2023 und dem ersten Quartal 2024 sukzessive in den Fonds eingebracht werden. Das geplante Fondsvolumen des neuen Immobilien-Spezial-AIF beträgt 800 Mio. Euro.

Auf dem Areal um den Franz-Josefs-Bahnhof im 9. Wiener Gemeindebezirk entsteht ein modernes Stadtquartier. Das „Althan Quartier“ bietet auf insgesamt rund 130.000 qm Bruttogeschossfläche künftig Büros, Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit- und Kulturerlebnisse sowie hochwertige Wohnungen, Hotelzimmer und Parkflächen.