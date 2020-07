AAW Guse & Compagnie und Lakeward investieren in Stuttgarter Projektentwicklung

Stuttgart: Ein Joint Venture aus dem Stuttgarter Projektentwickler AAW Guse & Compagnie und dem Schweizer Investor und Asset Manager Lakeward Real Estate AG hat das „Kienzle Areal“ in der Mercedesstraße 9 in Stuttgart-Bad Cannstatt in einem strukturierten Bieterverfahren erworben. Es ist geplant, an der hochfrequentierten Lage rund 5.600 qm Bruttogeschossfläche für ein Serviced Apartment- / Long Stay Konzept mit rund 160 Apartments zu entwickeln. Im Rahmen der Vermietung wurde ein Wettbewerb zur Betreibersuche gestartet, welcher durch Engel & Völkers Hotel Consulting begleitet wird. Baustart für das Projekt ist Anfang 2021 vorgesehen. E & G Real Estate, Mitglied von German Property Partners, war sowohl für die Verkäufer- wie auch die Käuferseite vermittelnd und beratend tätig. Die Transaktion wurde durch die beiden Anwaltskanzleien Beiten Burkhardt, Frankfurt, und BSKP, Stuttgart, begleitet.