AEW erwirbt Bürokomplex in CBD von Paris für deutschen Immobilien-Spezialfonds

Paris: AEW gibt den Erwerb eines Bürokomplexes im CBD von Paris im Rahmen eines Individualmandates im Namen der Rheinischen Versorgungskassen („RVK“) von der deutschen Immobilien-Investmentgesellschaft HANSAINVEST Real Assets bekannt.Der Gebäudekomplex wurde im 19. Jahrhundert erbaut und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts saniert. Insgesamt bietet der Komplex eine Einzelhandels- und Bürofläche von rd. 3.470 qm. Die Einzelhandelsfläche ist an Carrefour City vermietet, die Büroflächen sind vollständig an sieben Mieter aus unterschiedlichen Branchen vermietet. Das Objekt befindet sich im CBD von Paris im 17. Bezirk in einer begehrten Geschäftslage Nahe dem Parc Monceau. Das Objekt konnte im Dezember 2019 im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses von AEW gesichert werden. Das Mandat hat mit einem angestrebten Fremdkapitalanteil zwischen 40 und 45% eine Investmentkapazität von 250 bis 300 Millionen Euro. Bei dieser Transaktion wurde AEW von Prud’homme & Baum, BG2V, Elan, Burgeap und Ernst & Young beraten. CBRE France und LPA – CGR-advocats waren für den Verkäufer tätig.