AIV Berlin benennt sich in Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg um

Berlin: Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin e.V. (AIV) hat sich in seiner gestrigen Mitgliederversammlung einstimmig mit vier Enthaltungen für die Umbenennung in Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg e.V. ausgesprochen. Der AIV beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit länderübergreifenden städtebaulichen und architektonischen Themen in Berlin und Brandenburg. Dies ist der folgerichtige Schritt im Zusammenhang mit Internationalem Städtebaulichen Wettbewerb Berlin-Brandenburg 2070.