Allianz erweitert Münchner Büro-Portfolio mit Akquisition in Höhe von 214 Mio EUR

München: Allianz Real Estate hat das Bürogebäude NM28 für 214 Millionen Euro in einer Sale-and-lease-back-Transaktion mit Bertelsmann erworben. Mit dem vor kurzem im Namen mehrerer Unternehmen der Allianz Gruppe unterzeichneten Vertrag wird die Präsenz der Allianz in Münchens dynamischem Bürosektor weiter ausgebaut. Der Abschluss wird für das 4. Quartal 2020 erwartet. Das Ende der 1990er Jahre errichtete NM28 mit 32.726 qm ist auf zwei Gebäude verteilt, die durch ein zweigeschossiges Foyer miteinander verbunden sind. Das Objekt befindet sich aufgrund der langfristigen Belegung durch den Eigentümer und verschiedener neuer Ausstattungen in den letzten 20 Jahren in einem ausgezeichneten Zustand. Das Objekt befindet sich in Berg am Laim, einem aufstrebenden südöstlichen Stadtbezirk von München. Allianz Real Estate wurde von CMS Hasche Sigle, Arcadis, Westbridge, EY und BNP Real Estate beraten; der Verkäufer wurde von HFK und CBRE beraten.