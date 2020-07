Allianz finanziert Entwicklung von Europas grösstem Bürocampus aus Massifholz mit positiver CO2-Bilanz

Paris: Allianz Real Estate hat im Auftrag mehrerer Unternehmen der Allianz Gruppe einem Investorenkonsortium eine Finanzierung in Höhe von 200 Millionen Euro für die Entwicklung des Arboretums zur Verfügung gestellt. Das Arboretum ist der erste Bürocampus in der Region Paris, der hauptsächlich aus Holz errichtet wurde, und zugleich das größte Bürogebäude in Massivholzbauweise in Europa. Der Standort soll ab 2022 übergeben werden. Die Allianz stellt 46,3% der Gesamtfinanzierung von 432 Millionen Euro zur Verfügung. Zu den Investoren des Projekts gehören ICAWOOD, ein Fonds, der sich auf die Entwicklung von Bürogebäuden mit niedrigem Kohlendioxidausstoß spezialisiert hat und an dem die Allianz eine Beteiligung von 6,9% hält, und BNP Paribas Real Estate.Das Arboretum wird aus sieben Gebäuden bestehen, die sich auf neun Hektar verteilen. Sechs davon werden private Grünflächen sein. Der Campus wird über 126.000 qm vermietbare Bruttofläche für Büro- und Dienstleistungsflächen bieten.