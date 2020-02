Startseite > News > AM ALPHA kauft zwei Objekte in Brisbane

Brisbane: Das Family Office AM alpha erwirbt einen Büroturm in Brisbanes CBD sowie eine gemischt genutzte Immobilie im aufstrebenden Stadtteil Fortitude Valley.

Das unter der Anschrift 179 North Quay in Brisbane bekannte Bürogebäude ist hauptsächlich an die Anwaltskanzlei Maurice Blackburn vermietet. Zudem ist für das Grundstück ein Baurecht für einen 274 Meter hohen Turn eingetragen, was in etwa einer Vervierfachung der bestehenden Gebäudehöhe entspricht.

Im Kolonialstil erbauten ehemaligen Warenhaus TC Beirne ist das Bundesland Queensland der Hauptmieter. Die durch das Gebäude verlaufende Passage beherbergt vornehmlich Mieter aus dem Einzelhandels- und Gastronomiebereich.