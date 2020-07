Anja Schuhmann leitet künftig das JLL-Büro in Leipzig

Leipzig: JLL hat Anja Schuhmann zur neuen Niederlassungsleiterin des Büros in Leipzig ernannt. Sie tritt die Position mit Wirkung zum 1. August 2020 an und folgt damit auf Enrico Naether, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Die studierte Betriebswirtin und Japanologin ist seit Januar 2016 als Senior Team Leader Residential Investment bei JLL in Berlin tätig. Diese Aufgabe führt sie nun in Personalunion weiter.