Anteon begleitet Verkauf eines innerstädtischen Logistikparks in Mülheim a.d. Ruhr.

Mülheim a.d. Ruhr: Die Rosewood Immobilien GmbH & Co. KG hat den Logistikpark an der Pilgerstr. 11 & 19 an einen großen institutionellen Investor für einen Bestandsfonds verkauft.

Der Logistikpark verfügt über eine Grundstücksfläche von rd. 53.000 qm. Die Nutzfläche von ca. 48.000 qm gliedert sich in mehrere Gebäudeteile auf. Das Objekt ist vollständig und langfristig vermietet. Hauptmieter sind die Salzgitter Stahlhandel GmbH und Ansorg GmbH.

Die Verkäuferin wurde juristisch von Herrlein & Coll., Frankfurt und immobilienwirtschaftlich von Anteon Immobilien, Düsseldorf beraten. DLA Piper (Recht), Arcadis (Technik) und Ambiente (Umwelt) waren für die Käuferseite beratend tätig.