APOprojekt zieht in Stuttgart um

Stuttgart: APOprojekt hat im Westen Stuttgarts neue Büroflächen in der Johannesstraße 39–45 ausgebaut und bezogen. Vermieter der Fläche zwischen Hölderlinplatz und Feuersee ist die LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Dem Umzug in das neue Büro ist ein Wachstum des Stuttgarter Teams von 14 auf 24 Mitarbeiter in den letzten zwölf Monaten vorausgegangen. In den nächsten drei bis fünf Jahren soll das Team auf 50 Mitarbeiter anwachsen.